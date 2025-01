Addio Milan, firma per una nuova squadra: c’è l’annuncio ufficiale

La maglia rossonera è una cosa totalmente dimenticata ormai: inizia una nuova esperienza per l’ex Milan.

In questa sessione invernale del calciomercato il Milan si ritrova a dover fare alcune cessioni motivate da diverse ragioni: liste, progetto tecnico-sportivo e anche bilancio. Ci sono calciatori che sono considerati cedibili e che il club è pronto a dare via se dovessero arrivare le giuste proposte.

Noah Okafor era quasi finito al Lipsia, che ha poi fatto saltare tutto dopo delle visite mediche non convincenti. I dirigenti rossoneri erano vicini all’accordo con il Fenerbahce per la vendita di Strahinja Pavlovic, ma il difensore serbo ha rifiutato il trasferimento. E c’erano trattative in corso per la cessione di Emerson Royal, però l’ex Tottenham si è infortunato seriamente e dovrà rimanere fuori per due-tre mesi. Le cose non stanno andando benissimo.

Calciomercato Milan, una nuova avventura per l’ex rossonero

Un calciatore di cui il Milan è riuscito a liberarsi è Fodé Ballo-Touré, che pochi giorni fa ha firmato la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al club rossonero fino a giugno 2025. Dopo non essere riuscito a cederlo neppure nella scorsa sessione estiva del calciomercato, alla fine il club rossonero è arrivato a un accordo per interrompere l’accordo che aveva firmato nel luglio 2021.

Il Milan aveva investito circa 5,4 milioni di euro per comprarlo dal Monaco e sorprese con questa operazione, perché il senegalese non aveva impressionato nel Principato. Serviva un vice Theo Hernandez affidabile e lui non lo è stato. Nella scorsa stagione è stato ceduto in prestito secco al Fulham, dove ha giocato poco e non ha brillato. Rientrato a Milano, ha rifiutato diverse offerte e ha preferito restare, nonostante non avesse prospettiva di giocare con la Prima Squadra. È stato messo subito ai margini, convocato solo per allenarsi con il Milan Futuro, l’Under 23 impegnata in Serie C con cui ha anche collezionato qualche presenza.

Inevitabile immaginare una sua partenza per questo mese di gennaio, si è verificata con la modalità della risoluzione contrattuale. Ballo-Touré ci ha messo poco a trovare una sistemazione: infatti, giovedì 24 gennaio è stato annunciato ufficialmente come nuovo giocatore del Le Havre. Torna in Ligue 1 con un contratto di sei mesi. Cercherà di rilanciarsi dopo un po’ di stagioni complicate, vedremo se ci riuscirà.