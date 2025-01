Affare in prestito: il Milan è pronto a prenderlo dal Real Madrid

Il Milan non sembra volersi fermare a Kyle Walker come acquisto di questa sessione di mercato e guarda con attenzione in casa Real Madrid.

Fatta per il terzino del Manchester City, il Milan è alla ricerca di rinforzi in diverse zone del campo ed una delle piste porta alla squadra allenata da Carlo Ancelotti.

Il successo ottenuto sul Girona in Champions League ha riportato il sereno in casa Milan con i rossoneri che possono guardare con fiducia all’ultima giornata del girone per provare ad ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione. La squadra è ora chiamata ad avere continuità in campionato per provare una difficile rimonta e centrare uno dei primi quattro posti che significherebbe tornare di nuovo in Champions League. Per provare a migliorare la resa il Milan è deciso a fare degli sforzi sul mercato con la dirigenza che sta sondando diverse piste.

Calciomercato Milan, tentativo in casa Real Madrid: nuovo obiettivo

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Milan avrebbe messo nel mirino Arda Guler con la speranza di riuscire a portare in prestito il giocatore agli ordini di Sergio Conceicao. Di fatto sfumato l’affare Joao Felix per via delle alte richieste del Chelsea, il Milan guarda con attenzione al talento del Real Madrid sperando che le merengues aprano ad un trasferimento in prestito.

L’idea del Milan è quella di andare a chiudere un affare simile a quello che portò Brahim Diaz in rossonero. Il club meneghino potrebbe prendere in prestito per 18 mesi il trequartista turco con la possibilità di riscattarne il cartellino lasciando però al Real Madrid l’opportunità di contro riscattare il giocatore.

Un affare non semplice considerato il fatto che in questa stagione Carlo Ancelotti sta regalando maggiore spazio al giovane talento che si sta inserendo sempre più negli schemi dell’allenatore italiano. Molto dipenderà però quella che sarà la volontà del ragazzo, in cerca di maggiore spazio per avere continuità e proseguire nel suo percorso di crescita.

Quello che appare certo è che il Real Madrid non voglia perdere il controllo del cartellino del calciatore. Classe 2005, Arda Guler non ha ancora compiuto 20 anni e si è affacciato al mondo del calcio mostrando colpi di altissimo livello. Conscio di avere in rosa uno dei possibili migliori al mondo dei prossimi anni, il Real Madrid è molto attento alla gestione di crescita del calciatore e valuterà con attenzione le prossime mosse.