Altra rescissione in casa Milan: i rossoneri sono pronti a salutarlo

Dopo la rescissione di Ballo-Touré, il Milan potrebbe risolvere anche un altro contratto: tutti i dettagli

Sta per entrare nel vivo il calciomercato del Milan di questo gennaio. Ci si aspettava maggior attenzione da parte dei dirigenti considerato che la prima parte di stagione aveva palesato in maniera evidente le lacune della rosa, alle quali poi si sono aggiunti gli infortuni. Invece, Moncada e Furlani si sono mostrati impreparati di fronte alle necessità di Sergio Conceicao e adesso stanno provando a metterci una pezza. Kyle Walker è il primo acquisto ma sembra esserci l’intenzione di fare anche dell’altro.

La priorità dovrebbe essere un centrocampista anche se ad oggi, a dieci giorni dalla fine della sessione, non ci sono voci né indiscrezioni in merito ad una trattativa avanzata. Solo idee, come quella di Bondo dal Monza, e nulla più. A proposito di idee: si sta parlando con forza di un possibile investimento subito per Santiago Gimenez in attacco, ma è una trattativa complessa sotto molti punti di vista. Capitolo cessioni: molto probabilmente salta quella di Emerson Royal, infortunatosi gravemente al polpaccio col Girona. Ballo-Touré ha rescisso e ora a lui potrebbe aggiungersi un altro.

Un’altra rescissione: si cerca l’accordo

Il terzino francese, un po’ a sorpresa, ha risolto il contratto con il Milan in settimana. Decisione inevitabile dopo che era stato messo fuori rosa. Di recente si era allenato con il Milan Futuro e ha anche giocato una partita in Lega Pro, durante la quale però è stato espulso. Di fronte a questa situazione, il giocatore e il club hanno trovato un accordo per la risoluzione con sei mesi di anticipo sulla scadenza.

Lo stesso ora il Milan vorrebbe fare anche con Divock Origi, l’altro giocatore fuori rosa. Per lui però la questione è molto più complessa: il belga ha infatti un contratto più lungo, fino a giugno 2026, e soprattutto uno stipendio più alto che tocca i 4 milioni netti (poco più di 5 lordi). Difficile a queste condizioni arrivare ad un’intesa, a meno che non arrivi un club disposto a mettergli sul piatto uno stipendio più alto. Vedremo cosa accadrà ma difficilmente si arriverà ad una soluzione in tempi brevi. Più probabile che con Origi la questione verrà discussa a giugno.

La scorsa estate per il belga qualche offerta è arrivata da Major League Soccer e dall’Arabia, ma il giocatore ha rifiutato. Al momento non si allena nemmeno con la squadra a Milanello ma da solo con una preparatore. Origi era rientrato dal prestito al Nottingham Forest, che dopo una stagione negativa aveva deciso di non riscattarlo.