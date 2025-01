Prima volta per Fofana: Conceicao ci pensa davvero

Le ultime sulla possibile formazione che Sergio Conceicao appare intenzionato a schierare contro il Parma domenica

Campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa: da quando Youssouf Fofana è sbarcato a Milano ha sempre giocato. Lo ha fatto con Paulo Fonseca e poi con Sergio Conceicao. Così dalla terza giornata di Serie A, dopo una ventina di minuti contro il Parma, è sempre sceso in campo dal primo minuto.

Dal 30 novembre lo fa da diffidato, visto che sette giorni prima aveva preso la sua quarta ammonizione in campionato (le altre tre erano arrivate contro Cagliari, Inter e Lazio). Sono state così otto le partite fin qui disputate con il rischio di saltare la prossima partita.

Domenica a San Siro arriva il Parma e per la prima volta Conceicao sta pensando di tener fuori il suo centrocampista. Non solo perché la settimana successiva c’è l’Inter, ma anche per far tirare il fiato ad un giocatore che nelle ultime gare è apparso un po’ sulle gambe.

In questo momento, d’altronde, c’è la possibilità di lasciarlo in panchina e la sfida contro il Parma appare davvero la più indicata. Ismael Bennacer sta crescendo di partita in partita e mercoledì sono arrivati finalmente dei buoni segnali e non certo solo per l’assist.

Milan, le possibili scelte di Sergio Conceicao

Insieme a Tijjani Reijnders possono così giocare, il centrocampista algerino e Yunus Musah. L’americano, infatti, potrebbe abbassare il suo raggio d’azione, rispetto alla partita di mercoledì scorso, contro il Girona, quando aveva completato il reparto d’attacco, grazie al ritorno di Christian Pulisic. Il numero undici dovrebbe, infatti, partire dal primo minuto, formando il tridente con Alvaro Morata e Rafa Leao. Su Fofana la scelta definitiva verrà presa nella giornata di domani.

Per quanto riguarda il resto della formazione, tra i pali ovviamente ci sarà Mike Maignan. La linea di difesa sarà composta da Theo Hernandez, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori e Davide Calabria. Il terzino italiano dovrebbe giocare dal primo minuto e prendere il posto di Emerson Royal, nonostante non sia al 100%.

L’alternativa è chiaramente rappresentata da Alex Jimenez, oltre che da Filippo Terracciano. In panchina, inoltre, ci saranno anche Noah Okafor e Samu Chukwueze. Anche il nigeriano è guarito dopo l’infortunio contro la Roma. La panchina adesso, dunque, è un po’ più lunga