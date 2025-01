Può andare via in prestito, il Milan saluta il suo giovane gioiello

Un talento rossonero potrebbe partire in prestito: a gennaio o in estate potrebbe proseguire il suo percorso di crescita altrove.

In questa sessione invernale del calciomercato il Milan ha lavorato per rinforzare l’Under 23 impegnata in Serie C e sta provando a migliorare anche la Prima Squadra. Ci sono più fronti aperti e ancora un po’ di giorni per operare correttamente.

Sergio Conceicao e Daniele Bonera hanno manifestato le proprie necessità alla dirigenza, che si sta impegnando per avere una seconda metà di stagione più soddisfacente. Nel Milan Futuro sono già arrivati quattro volti nuovi, mentre in Prima Squadra solo uno (Kyle Walker) finora. Attenzione anche alle cessioni che ci potrebbero essere da qui al 3 febbraio, ultimo giorno della finestra di mercato.

Calciomercato Milan, partenza in prestito: ci sono richieste

Non ci sono solo giocatori della Prima Squadra ad avere delle richieste, anche alcuni giovani sono finiti nel mirino di società che vorrebbero assicurarseli almeno in prestito. Uno dei talenti più promettenti cresciuti nel settore giovanile del Milan è sicuramente Mattia Liberali.

Il fantasista 17enne ha collezionato presenze con Prima Squadra, Milan Futuro e Primavera in questa stagione. Ci si aspettava che Bonera gli desse maggiore spazio in Serie C, dove ha collezionato solo 8 presenze in campionato e non è riuscito né a segnare né a servire assist. L’allenatore gli ha preferito altri calciatori e non si può dire che Liberali abbia avuto il percorso auspicato in questi mesi.

In questi giorni circolano anche rumors di mercato su società della Serie B interessate a prendere in prestito il ragazzo: Bari, Carrarese, Mantova e Sampdoria in particolare. In questo momento il Milan sembra orientato a tenere Liberali fino a fine stagione, con l’obiettivo di riuscire anche a prolungargli il contratto in scadenza nel giugno 2026.

Ad aprile compirà 18 anni e la dirigenza rossonera spera di trovare un accordo che allontani le minacce rappresentate da squadre della Serie A come Atalanta e Fiorentina, che si sono già mosse con l’agente per informarsi sulla situazione del calciatore. Un talento come Liberali piace a tanti ed è normale che arrivino richieste.

Se dovesse rimanere a Milano nei prossimi mesi, comunque in estate bisognerà prendere una decisione sul suo futuro. Senza rinnovo, il Milan potrebbe ritrovarsi costretto a venderlo, mentre con un nuovo contratto potrebbe valutare un eventuale trasferimento in prestito per farlo giocare con continuità.