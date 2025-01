Scoppiano tutti a ridere per la presa in giro di Sinner

Momento super divertente in campo durante l’intervista: Sinner fa ridere tutto lo stadio con un siparietto

Sono stati giorni complicati per Jannik Sinner a Melbourne per l’Australian Open. Durante il match con Rune, il tennista italiano ha avuto un malore, che per fortuna è rientrato nel giro di poco tempo. La prova che l’altoatesino sta bene l’abbiamo avuta mercoledì quando è sceso in campo contro De Minaur ai quarti di finale e lo ha battuto. “Non sono ancora al cento per cento ma in un giorno o due sarà tutto passato” ha detto subito dopo la partita. Inoltre, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, anche gli esami del sangue ai quali si è sottoposto non hanno evidenziato problemi.

Insomma, tutto risolto per fortuna. Sinner sta bene e oggi è sceso di nuovo in campo per affrontare Ben Shelton in semifinale. Per lui è un inizio anno molto importante: l’Australian Open, che sta giocando da campione in carica, è un’opportunità per confermarsi ad altissimi livelli e per lanciare un chiaro messaggio a tutti. Il primo al mondo è lui e non c’è storia. In tutto ciò, oltre a questo leggero problema di salute, ricordiamo che Sinner gioca con l’ansia di una possibile squalifica: ad aprile arriverà la sentenza del Tas, e rischia un anno di stop.

Sinner fa ridere tutto lo stadio, simpatico siparietto

Ma non è tempo adesso di pensare a cosa accadrà fra tre mesi. Sinner è concentrato sul finire al meglio questo torneo e per rispettare i pronostici: nessuno infatti ha mai avuto dubbi sul fatto che lui fosse il favorito per la vittoria finale dell’Australian Open ma adesso è tempo di dimostrarlo sul campo. Nel frattempo, fra una partita e l’altra, c’è anche tempo per scherzare e per far ridere tutto lo stadio.

Dopo la partita con De Minaur, è andato in scena un simpaticissimo siparietto durante un’intervista. In riferimento sempre al suo lieve malore, Sinner ha spiegato che “quando sei giovane recuperi velocemente, è un po’ diverso” e a quel punto tutto lo stadio, che ascoltava le sue dichiarazioni, ha cominciato a ridere. A quel punto prende parola l’intervistatore: “Stava guardando me, mi prende in giro” e quindi altre risate dal pubblico.

Sinner è apparso divertito dal siparietto e poi ha risposto: “Mi dispiace, ma in realtà forse guardavo il mio team che è proprio dietro di te“. Insomma, un momento molto simpatico che ha stemperato la tensione per la partita e, soprattutto, per quel momento difficile che ci ha fatto un po’ paura.