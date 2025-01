Un campione offerto al Milan: super colpo dal PSG

Nuova pista di calciomercato per il Milan che guarda in casa PSG per rinforzare la propria rosa in vista della seconda parte di stagione.

Il Milan si appresta a cambiare molto in vista della seconda parte di stagione con i rossoneri che stanno seguendo diverse piste per provare a migliorare il proprio organico.

Sergio Conceicao e la dirigenza sono costantemente in contatto per cercare di capire quali siano i ruoli da sistemare per migliorare una rosa che nella prima parte di stagione ha mostrato diverse lacune. Se da una parte è fatta per l’arrivo di Walker, dall’altra il Milan è ancora al lavoro per cercare di capire quali margini ci siano per provare ad assicurarsi Santiago Gimenez e mettere una nuova pedina in attacco all’interno dell’organico. Appare più distante Joao Felix ma nelle ultime ore, per la trequarti, è spuntato un nome dal PSG.

Milan, nome nuovo dal PSG: i rossoneri ci provano

L’avventura di Marco Asensio con la maglia del PSG sembra essere giunta al termine. I rapporti con Luis Enrique non sono ottimi ed il club avrebbe dato l’ok alla partenza del calciatore, anche in prestito. Il Milan, fiutata l’occasione, avrebbe subito chiesto informazioni valutando un colpo importante per la seconda parte di stagione.

Il giocatore spagnolo ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026 con i parigini ma il suo addio al PSG in questa sessione di mercato non appare in dubbio. Il rendimento dell’ex Real Madrid in Ligue 1 non è stato soddisfacente e non c’è il giusto feeling con Luis Enrique che lo lascia spesso fuori dall’undici titolare. Come accaduto per Kolo Muani, anche per Asensio potrebbe esserci quindi un trasferimento in Italia per provare a rilanciare la sua carriera.

A rendere difficile l’affare c’è però l’alto ingaggio che il trequartista percepisce a Parigi e servirebbe uno sforzo da parte sua per trasferirsi in rossonero. Il Milan, al momento, può mettere sul piatto la proposta di un prestito gratuito pagando parte dell’ingaggio per poi andare a valutare un riscatto del cartellino al termine della stagione in corso. Necessario per il suo arrivo è però l’addio di Chukwueze con i rossoneri che possono acquistare solamente di fronte ad una cessione.

Su Marco Asensio ci sono però diverse squadre soprattutto in Premier League, pronte a fare un tentativo per il classe 1996 con il Tottenham, l’Aston Villa ed il West Ham che sarebbero pronti ad accontentare le richieste economiche del PSG per il suo cartellino (circa 20 milioni di euro).