Conceiçao perde pezzi: ritorno choc e lascia il Milan

L’ultima notizia ha spiazzato completamente Sergio Conceicao e i tifosi del Milan: un elemento della rosa rossonera sta per salutare.

Il nuovo Milan di Sergio Conceicao sta cercando di trovare un certo equilibrio, sia in termini di gioco che di risultati. La grande gioia per la vittoria in Supercoppa Italiana, arrivata dopo due grandi rimonte contro Juventus e Inter, non può essere vista come un traguardo: in campionato c’è molta strada da fare per provare a conquistare almeno il quarto posto.

Tuttavia il successo contro il Girona in Champions League, seppure a fatica, ha quasi qualificato il Diavolo agli ottavi di Champions League senza passare per il playoff. Un altro risultato importante per il tecnico portoghese, che spera sempre di poter ricevere qualche regalo in questo mercato di gennaio che si chiuderà il 3 febbraio.

Gli ultimi rumors, però, non fanno assolutamente dormire sonni tranquilli a Conceicao e ai tifosi del Milan. Le indiscrezioni, infatti, parlano non di possibili arrivi ma di un addio che potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni o al massimo nel calciomercato estivo.

Ritorno choc: lascia il Milan, è già deciso

Uno dei giocatori che sembra destinato a lasciare il Milan nel prossimo futuro è Samuel Chukwueze. In questa stagione l’ex Villarreal ha totalizzato 22 presenze, mettendo a segno 3 reti (una in campionato e due in Coppa Italia). Il nigeriano è però partito titolare solo in 11 occasioni: attualmente è fuori a causa di un infortunio al bicipite femorale subito nel match contro la Roma.

L’impressione è che però se dovesse arrivare qualche offerta importante Conceicao non si opporrebbe alla sua partenza. Sartori sta provando a portare Chukwueze alla corte di Italiano per consentire al Bologna di centrare nuovamente la zona Europa: tuttavia pare che i rossoblu dovranno fare i conti con una concorrenza particolarmente agguerrita. Ci sono infatti tre squadre di Liga che stanno seguendo con molta attenzione la situazione e sono pronte a lanciare l’assalto per riportare il giocatore in Spagna.

Il sito Fichajes.net rivela che tra i club molto interessati a Chukwueze ci sono Real Sociedad e Siviglia, ma la squadra più avanti è un’altra: si tratta proprio del Villarreal, che vuole far nuovamente indossare all’attaccante nigeriano la maglia del ‘Sottomarino giallo’. Il rossonero è cresciuto nelle giovanili del Villarreal e si è poi affermato in prima squadra, totalizzando 207 presenze e 37 reti. Il contratto di Chukwueze scade nel 2028 ma il suo futuro sembra sempre più lontano da Milanello.