Milan-Parma, le probabili formazioni: Conceicao studia una novità

Ecco le possibili scelte di Conceicao e Pecchia per il match di campionato che si gioca domenica a San Siro.

Il Milan è reduce dalla vittoria in Champions League contro il Girona e intende ripetersi anche in Serie A contro il Parma. Conquistare i 3 punti è fondamentale per non perdere ulteriore contatto dal quarto posto nella classifica. Vietato fallire.

All’andata allo stadio Ennio Tardini i rossoneri, allora allenati da Paulo Fonseca, persero incredibilmente contro la neopromossa guidata da Fabio Pecchia. Bisogna evitare di ripetere un passo falso. Un successo farebbe bene anche al morale di un gruppo che non sta certamente vivendo un periodo facile e che può alimentare la propria fiducia grazie alle vittorie. Il pubblico di San Siro, seppur in protesta contro la proprietà e la dirigenza, potrebbe comunque dare una spinta ai calciatori verso la conquista dei 3 punti.

Conceicao e Pecchia, le scelte per Milan-Parma

Per quanto riguarda la formazione, Conceicao non dovrebbe presentare particolari sorprese in difesa. Davanti a Mike Maignan dovrebbero agire Davide Calabria, Matteo Gabbia, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. Emerson Royal e Malick Thiaw sono fuori per infortunio, così come Alessandro Florenzi e Ruben Loftus-Cheek.

A centrocampo sembrano sicuri di giocare sia Ismael Bennacer che Tijjani Reijnders, mentre c’è qualche dubbio su Youssouf Fofana. L’ex Monaco è sotto diffida e nella prossima giornata di Serie A c’è il derby contro l’Inter e sarebbe pesante una sua assenza. Se il francese dovesse accomodarsi in panchina in Milan-Parma, al suo posto giocherebbe Yunus Musah.

Nel tridente offensivo dovremmo rivedere titolare a destra Christian Pulisic, un rientro fondamentale. A sinistra confermatissimo Rafael Leao, autore del gol vittoria contro il Girona in Champions League. Nel ruolo di attaccante Alvaro Morata rimane in vantaggio su Tammy Abraham. Lo spagnolo è stato non poco criticato recentemente e deve cercare di rispondere segnando gol.

Pecchia schiererà il suo Parma con il 4-2-3-1. Davanti al portiere giapponese Zion Suzuki agirà il quartetto Delprato-Valenti-Vogliacco-Valeri. In mediana ci sarà certamente Simon Sohm, mentre per l’altro posto c’è il ballottaggio Camara-Keita. Sulle fasce offensive agiranno Dennis Man e Valentin Mihaila, con Hernani trequartista. Il neo arrivato Milan Djuric sarà la prima punta.

SERIE A, MILAN-PARMA: LE PROBABILI FORMAZIONI A SAN SIRO

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao.

PARMA (4-2-3-1) – Suzuki; Delprete, Vogliacco, Valenti, Valeri; Sohm, Keita (Camara); Man, Hernani, Mihaila; Djuric.