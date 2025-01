@ML – San Siro da record, in Milan-Parma sarà raggiunto un grosso traguardo

I problemi di squadra e proprietà non intaccano l’amore dei tifosi che, nonostante i prezzi altissimi dei biglietti, sono pronti a raggiungere un altro traguardo

Ennesimo giorno di vigilia per il Milan che sta giocando ogni tre giorni. Archiviata la pratica Girona, partita cruciale per il passaggio del turno in Champions League, la squadra di Sergio Conceicao è attesa domani di nuovo a San Siro per affrontare il Parma alle 12:30. I rossoneri dovrebbero vincere per tenere accesa la speranza per il quarto posto ma questa squadra è troppo discontinua nelle prestazioni e nei risultati e per questo il pericolo di un altro passo falso è dietro l’angolo. Inoltre, all’andata la squadra di Pecchia ha creato grossi problemi.

Il Milan però deve risollevarsi e ripetere le buone prove in Champions League anche in campionato se vuole sperare di qualificarsi alla prossime edizione del torneo europeo. Conceicao lavora al meglio delle sue possibilità ma purtroppo deve fare i conti con gli infortuni e con un mercato che non decolla. Il primo acquisto è arrivato soltanto ieri ed è Kyle Walker, il quale però non ci sarà domani col Parma (deve tornare in Inghilterra per risolvere questioni burocratiche). Ci sarà invece il solito sold-out, e stavolta è da record.

Milanisti da record: media spettatori più alta della Serie A

Per la partita Milan-Parma di domani sono previsti a San Siro 72mila spettatori e quindi ci sarà l’ennesimo sold out di quest’anno. Nonostante una stagione finora negativa e i continui errori della società sul mercato e non solo, i tifosi rispondono sempre presenti e questo entusiasmo andrebbe supportato molto meglio – magari anche con prezzi dei biglietti più accessibili per tutti visto che sono sempre più alti.

Con questo sold out, il Milan ha raggiunto un importante traguardo: il milione di spettatori in questa stagione, considerando tutte le competizioni. Se parliamo soltanto di Serie A, invece, i tifosi rossoneri hanno la media più alta di tutte le altre tifoserie in questo girone d’andata. Ovviamente in questi numeri sono conteggiati anche gli abbonati, che non sono sempre presenti a tutte le partite casalinghe.

Un altro dato importante è l’internazionalità degli spettatori: uno su tre che acquista biglietti per le partite del Milan a San Siro è straniero. Svizzera, Francia, Germania, Regno Unito, Polonia, Spagna e Stati Uniti principalmente. Si tratta quindi spesso di tifosi occasionali che si aggiungono ai più fedeli tifosi milanisti che ogni volta spendono tantissimi soldi per supportare la squadra quasi ogni settimana.