Pavlovic alla rivale italiana: trattativa lampo, colpo in Serie A

Dopo il rifiuto al Fenerbahce, Pavlovic potrebbe essere ceduto in Serie A: affare a sorpresa per il Milan

Il Milan ha preso consapevolezza di aver fatto diversi errori nel mercato estivo e il tentativo di vendere prima Emerson Royal e poi Pavlovic ne è una prova. Entrambi sono arrivati solo sei mesi fa e oggi, in questa sessione di gennaio, sono stati messi alla porta. Il terzino brasiliano si è infortunato gravemente col Girona in Champions League e questo ha complicato la situazione: la sua cessione (era nel mirino di Galatasaray, Everton e Fulham) salta e quindi fino a giugno resta. Da monitorare invece la questione Pavlovic, ha intanto ha rifiutato il Fenerbahce.

L’offerta turca da 20 milioni era piuttosto interessante ma il giocatore non era convinto, così è arrivato il no. Nel frattempo ha giocato una buona partita col Girona e attende ulteriori sviluppi. Il Milan, che deve fare i conti con l’infortunio di Thiaw, valuta ancora la cessione in caso di proposte convincenti. E questa potrebbe arrivare da una big italiana: come la Juve aveva provato con Tomori, adesso tocca ad un’altra squadra in lotta per lo Scudetto.

Pavlovic resta in Serie A, affare a sorpresa

Secondo quanto riportato da bergamoesport.it, Pavlovic sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta. Gli orobici sono alla ricerca di un rinforzo in difesa dopo il grave infortunio di Kossounou, che resterà fuori fino a giugno. Si cerca quindi un profilo che possa fare al caso di Gasperini e il centrale serbo ha tutte le caratteristiche giuste per esaltarsi in quel contesto. Una difesa a uomo a tutto campo è esattamente ciò che fa per lui e non è un caso che una squadra come l’Atalanta lo stia cercando.

I dirigenti orobici sanno come costruire squadre e acquistano giocatori che possano esaltarsi in quello che è il sistema di gioco di Gasperini. Al contrario, Moncada e Furlani hanno preso Pavlovic nonostante l’evidente incompatibilità di caratteristiche con il modo di difendere di Fonseca (e ora di Conceicao). Insomma, non è un caso se il progetto Atalanta ha un percorso chiaro e in crescita e il Milan no.

Pavlovic all’Atalanta è un affare possibile solo a determinate cifre. Come detto, il Milan lo valuta almeno 20 milioni di euro ma in questo momento gli orobici non sembrano orientati a fare questo tipo di offerta. Si potrebbe fare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Valutazioni in corso in Casa Milan per un acquisto che rinforzerebbe di parecchio l’Atalanta e che porterebbe Pavlovic ad una super valutazione, tecnica ed economica.