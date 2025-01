Maxi operazione Milan-Bologna: cinque giocatori coinvolti

Milan e Bologna potrebbero chiudere diverse operazioni di calciomercato da qui alla prossima estate con i due club che sono spesso in contatto.

La sessione di trattative invernale si avvicina alla conclusione con le squadre che stanno cercando di chiudere quei colpi necessari a sistemare le proprie rose. Milan e Bologna stanno lavorando per chiudere diversi affare sia ora che per la prossima estate.

Il Milan ed il Bologna saranno protagonisti della partita di recupero del girone di andata che non si era disputata per via delle condizioni metereologiche ma i due club sono molto attivi sul mercato. Nelle scorse ore ci sono stati diversi contatti tra le due società che stanno pensando di chiudere dei colpi attraverso degli scambi. Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada poi, stanno pensando anche a degli affari da mettere a segno dall’organico dei rossoblu in vista della prossima stagione.

Calciomercato, il Milan affonda il colpo in casa Bologna

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile scambio tra Milan e Bologna con i rossoneri pronti a mettere sul piatto circa 18 milioni di euro più il cartellino di Chukwueze per arrivare ad Orsolini. L’infortunio dell’esterno offensivo italiano però rischia di far saltare l’affare, almeno per quello che riguarda la sessione invernale di mercato.

Non è da escludere che il Bologna possa fare un tentativo per assicurarsi il nigeriano già da subito attraverso un’offerta di prestito con diritto di riscatto. L’ex Villarreal non sembra rientrare nei piani di Sergio Conceicao e potrebbe salutare i rossoneri nei prossimi giorni. Oltre ai due calciatori all’interno della trattativa ci sono altri tre nomi che potrebbero diventare caldi sull’asse Milano-Bologna.

Il Milan segue con attenzione sia Holm che Ferguson in vista della prossima stagione. Il terzino destro svedese sta vivendo un’ottima stagione agli ordini di Vincenzo Italiano e potrebbe diventare un obiettivo in vista dell’estate quando dovrebbero salutare Calabria, Florenzi ed Emerson Royal. Lewis Ferguson è da tempo un pallino della dirigenza rossonera con Zlatan Ibrahimovic che lo vorrebbe a Milanello per sistemare il centrocampo rossonero.

Il quinto calciatore è Tommaso Pobega con il centrocampista che al momento è in prestito con diritto di riscatto in rossoblu. L’intenzione degli emiliani è quella di riscattare il cartellino del giocatore anche se vorrebbero uno sconto rispetto ai 12 milioni di euro pattuiti nell’estate del 2024. La dirigenza del Bologna vorrebbe scendere a circa 9 milioni per tenere sotto le due torri il centrocampista classe 1999.