Recupero Bologna-Milan, ci siamo: la data è scelta

Il recupero di Bologna-Milan potrebbe essere finalmente fissato nei prossimi giorni: si è forse creato il buco per poter giocare questo match

Il Milan ha finito pochi minuti fa la partita contro il Parma ma è già proiettato alla prossima partita. Mercoledì c’è la Dinamo Zagabria, match cruciale per il passaggio agli ottavi di finale della competizione senza passare dai Play Off. Grazie alla vittoria contro il Girona, ora il destino è nelle mani dei rossoneri: basta vincere in Croazia per raggiungere uno straordinario traguardo, che non sarebbe stato possibile senza la magica notte di Madrid. L’avversario è alla portata e per questo si può essere ottimisti, anche se non si può mai sottovalutare una partita europea.

Dopo Zagabria, il Milan è atteso dal derby contro l’Inter del 2 febbraio. Insomma, il periodo è davvero durissimo con partite su partite senza mai fermarsi. Qualificarsi agli ottavi è importante anche perché così sarebbero due partite in meno da giocare, e questo è un grosso aiuto per il Milan che deve recuperare anche la partita contro il Bologna, che non si giocò a fine ottobre a causa delle condizioni meteorologiche. A proposito, non è ancora stata fissata una data per il recupero di questa partita ma forse adesso c’è la definitiva soluzione.

Quando si gioca Bologna-Milan, finalmente c’è una possibile data

Se il Milan dovesse vincere a Zagabria, come detto, sarà qualificato agli ottavi di Champions League senza passare dallo spareggio. I rossoneri quindi durante il mese di febbraio potrebbero avere lo spazio per finalmente recuperare questa partita, considerando che, invece, il Bologna è già stato aritmeticamente eliminato nonostante la bellissima vittoria contro il Borussia Dortmund durante l’ultimo turno.

Insomma, il passaggio diretto del Milan e l’eliminazione dei rossoblu potrebbe quindi creare nel mese di febbraio l’occasione per fissare il recupero di questo importante match. Avere una gara in meno non è semplice da gestire ma è anche un’opportunità: i rossoneri sanno perfettamente che quella sarà una gara da non sbagliare senza alcun dubbio, perché è forse l’ultima possibilità per accorciare sulle altre davanti e rientrare concretamente nella zona Champions League.

Non sarà facile però perché il Bologna vive un ottimo momento e Vincenzo Italiano sta facendo anche meglio, a livello di punti, di Thiago Motta, che lo scorso anno aveva clamorosamente portato i rossoblu alla qualificazione in Champions. Insomma, un avversario molto difficile da affrontare, soprattutto in questo periodo. Servirà una grande prestazione ma è necessaria se il Milan vuole raggiungere il proprio obiettivo.