Reijnders da record: prima volta in carriera per l’olandese

Record per Reijnders in carriera: oggi contro il Parma ha raggiunto un grande traguardo, non ci era mai riuscito prima

Il Milan conquista i tre punti contro il Parma grazie ad un finale folle. All’inizio dei minuti di recupero, la squadra rossonera era sotto di un gol: Del Prato, dieci minuti prima, aveva segnato il gol del 2-1. Era tutto apparecchiato per l’ennesima delusione per un strano San Siro a causa del silenzio della Curva Sud dall’inizio alla fine. Invece, quando tutto sembrava perduto, sono arrivati due gol che hanno permesso ai rossoneri di portare a casa tre punti molto importanti. Rete decisiva di Samuel Chukwueze, mentre poco prima aveva segnato il gol del pareggio Tijjani Reijnders.

L’olandese non è nel suo periodo più brillante dopo primi mesi da assoluto protagonista. Dietro c’è sicuramente una condizione fisica che non può essere ottimale visto che è fra i pochi che ha praticamente giocato tutte le partite da inizio stagione. Forse un po’ di riposo gli servirebbe ma non si può perché non ci sono alternative di livello e Loftus-Cheek è infortunato. Lui però continua a giocare e a dare il massimo, e oggi si è tolto una gran bella soddisfazione: ha raggiunto un traguardo che non aveva mai raggiunto in carriera.

Reijnders raggiunge quota dieci gol

Con la rete di oggi, Reijnders ha raggiunto quota dieci gol in stagione (sei in campionato, tre in Champions League e una in Coppa Italia). E’ la prima volta in carriera che arriva in doppia cifra: non gli era mai successo prima. Aveva soltanto sfiorato questo numero nella stagione 2018-2019 con la maglia dell’AZ Alkmaar Jong, la squadra B, in Eerste Divisie (la Serie B olandese): in quella occasione aveva segnato 8 gol.

Un grande traguardo quello raggiunto da Reijnders e siamo soltanto a fine gennaio, questo significa che ha ancora il tempo e il modo per migliorare ancora di più lo score. L’olandese si è espresso a livelli altissimi con Paulo Fonseca ed è centrale anche nel sistema di gioco di Conceicao, anche se le richieste dal punto di vista tecnico e tattico sono molto diverse. Anche oggi col Parma lo abbiamo visto in stile Pioli, più vicino agli attaccanti e schiacciato.

Una posizione che forse gli toglie un po’ di spazio e di raggio d’azione, ma è un work in progress. Il Milan sta giocando partite ogni tre giorni e non c’è tempo per allenare e migliorare la qualità del gioco. Per quello servirà molto tempo. Nel frattempo Reijnders deve ritrovare la condizione migliore ma anche per questo bisognerà attendere.