Se ne vanno tre terzini: triplo addio a giugno

Un trio di giocatori è destinato a lasciare Milanello al termine della stagione: non sembrano esserci chance di vederli rimanere.

Il 3 febbraio termina la sessione invernale del calciomercato nei principali campionati europei e sarà interessante vedere come sarà il Milan che Sergio Conceicao allenerà nel resto della stagione. Oltre a Kyle Walker, ci si aspettano almeno altri due rinforzi.

Non devono mancare delle cessioni, sia per una questione di liste che per tenere i conti del bilancio in equilibrio. Tra coloro che sono al centro di voci su una possibile partenza ci sono Strahinja Pavlovic, Noah Okafor e Samuel Chukwueze. È ritenuto cedibile pure Ruben Loftus-Cheek, però in questo momento è infortunato e non sembrano esserci offerte per lui. Ovviamente, anche Divock Origi è nella lista di coloro che il club vorrebbe cedere, ma non stanno trapelando particolari notizie su un eventuale trasferimento dell’ex Liverpool.

Milan, tre giocatori saluteranno a fine stagione

I prossimi mesi saranno importanti anche per capire su chi puntare nella stagione 2025/2026. Tanti calciatori sono sotto esame e a giugno verranno fatte delle scelte. Su qualcuno sembra già esserci una “sentenza”.

Davide Calabria e Alessandro Florenzi sono in scadenza di contratto a giugno 2025, nessuno dei due rinnoverà. Anche se il primo è cresciuto nel settore giovanile e sarebbe anche il capitano della squadra, in questi mesi la trattativa per un eventuale prolungamento non è stata mai davvero avviata. Salvo colpi di scena, il numero 2 del Milan se ne andrà a parametro zero. Interessante vedere in quale squadra si accaserà, se rimarrà in Serie A oppure se proverà un’esperienza all’estero.

Ancora più scontato di quello di Calabria l’addio di Florenzi, che viaggia verso i 34 anni e che da mesi è fuori per un infortunio. Dovrebbe tornare a marzo. Considerando l’età, lo stipendio (circa 3 milioni di euro netti annui) e le condizioni fisiche, è impensabile una sua permanenza. Anche se è un giocatore ben voluto all’interno dello spogliatoio, il suo destino sarà quello di lasciare Milanello. Potrebbe interessare a qualche squadra italiana oppure riprovare un’avventura estera (in passato ha militato nel Valencia e nel PSG).

Un altro terzino destro che potrebbe salutare il Milan è Emerson Royal, arrivato nel mercato estivo 2024 per circa 15 milioni e non troppo convincente in questa stagione. In queste settimane si è parlato di una sua possibile cessione immediata, prima che si infortunasse contro il Girona c’erano contatti con Galatasaray, Everton e Fulham.