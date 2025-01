Tutto come previsto: mazzata in Milan-Parma, i problemi aumentano

L’inevitabile non è stato evitato: in Milan-Parma è arrivata la sentenza, per Conceicao aumentano i problemi in vista del derby

Il Milan è in campo contro il Parma e, come era ampiamente prevedibile, la gara è molto complicata. Cancellieri ha sbloccato il risultato approfittando dell’ennesimo disastro di Theo Hernandez, che è sfortunato nello scivolare ma poi difende come peggio non poteva. Per fortuna in soccorso dei rossoneri arriva Suzuki, il portiere gialloblu, che con un’ingenuità in area di rigore su Pavlovic regala un penalty alla squadra di Conceicao, che segna con Pulisic. Si chiude così il primo tempo, ma c’è una pessima notizia per l’allenatore portoghese.

Youssouf Fofana ha una diffida da diverse settimane e, in vista del derby, si pensava ad un turno di riposo nella partita di oggi in casa col Parma per evitare il peggio. Invece Conceicao ha scelto comunque di schierarlo e tutti avevamo previsto che qualcosa sarebbe andato storto (un po’ come l’infortunio di Emerson Royal col Girona durante una trattativa per la cessione): ingenuità di Fofana che commette fallo su una ripartenza del Parma e il giallo è sacrosanto. Il francese, unico mediano disponibile in rosa e giocatore chiave per lo scacchiere milanista, non sarà in campo contro l’Inter la prossima settimana.