Contatti in Arabia Saudita, il Milan può salutare subito l’attaccante

Un giocatore di proprietà del club rossonero potrebbe finire nella Saudi Pro League: la speranza è di chiudere il trasferimento nei prossimi giorni.

La sessione invernale del calciomercato entra nel vivo in questa settimana, dove ci si aspettano alcune operazioni in entrata e in uscita da parte del Milan. La missione è quella di rafforzare la squadra di Sergio Conceicao, l’ingaggio di Kyle Walker non basta. Anche a centrocampo e in attacco serve qualcosa.

Ma comprare non basta, serve anche cedere. Ci sono giocatori non centrali nel progetto e che possono lasciare Milanello nei prossimi giorni. Per questioni di liste e di bilancio è fondamentale far partire qualcuno. La società ha le idee chiare su chi può essere “sacrificato”, però servono le offerte giuste per venderli.

Calciomercato Milan, cessione in arrivo? Le ultime news

Sono sicuramente considerati cedibili giocatori come Noah Okafor, Samuel Chukwueze, Ruben Loftus-Cheek e Luka Jovic. Invece, Strahinja Pavlovic sembra essere fuori dal mercato, la prestazione contro il Parma ha convinto e lui stesso nel post-partita ha dichiarato che rimarrà a Milano.

Ovviamente, non bisogna dimenticare un altro nome che il club spera di riuscire a cedere: Divock Origi. Come Fodé Ballo-Touré, che recentemente ha firmato la risoluzione del contratto, è fuori dal progetto da inizio stagione. Nonostante avesse alcune offerte nello scorso mercato estivo, le ha rifiutate tutte ed è rimasto per non giocare. Il suo pesante stipendio da 4 milioni di euro netti annui è un ostacolo alla cessione. II suo contratto scade a giugno 2026, quindi rischia di essere un problema anche per la prossima stagione.

Il Milan spera di trovare una soluzione in questi giorni. C’è qualche rumors su un interesse di squadre dell’Arabia Saudita, però non ci sono trattative concrete avviate. L’ex Liverpool può avere mercato anche in Turchia, da dove gli erano arrivate delle proposte a luglio-agosto. Forse la Super Lig potrebbe essere il campionato giusto in cui cercare di rilanciarsi dopo delle stagioni negative/anonime.

Origi dovrebbe aver voglia di tornare a giocare a calcio, cosa che a Milano non gli è possibile. È fuori dalla lista Serie A e Champions League, essere impiegato in Serie C con il Milan Futuro non rientra nei suoi piani. Vedremo se prevarrà il desiderio di rilanciare la sua carriera o se l’attaccante belga si accontenterà di restare in Italia ad allenarsi percependo il suo ricco stipendio.