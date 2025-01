Domenica no, ora rischia l’addio al Milan

Può fare le valigie e salutare il Milan dopo tantissimi anni. La sua posizione è davvero a rischio dopo quanto accaduto domenica pomeriggio

E’ stata una domenica ricca di emozioni per i tifosi del Milan. I rossoneri presenti a San Siro, ma anche davanti alle tv, hanno sofferto più del dovuto contro il Parma. Alla fine, però, hanno esultato all’ultimo secondo grazie ad una rimonta straordinaria. Una rimonta targa Reijnders-Chukwueze.

Il successo del Diavolo, però, è passato in secondo piano per via di quanto successo immediatamente dopo il fischio finale dell’arbitro Abisso. La lite tra Sergio Conceicao e Davide Calabria non è certamente passata inosservata. I due protagonisti hanno poi parlato davanti alle telecamere per spiegare quanto successo, ma le discussioni nei giornali e negli studi tv sono ovviamente proseguiti per capire le motivazioni di quanto accaduto.

Milan, pomeriggio da dimenticare: i giovani non rialzano la testa

Poco dopo Milan-Parma, a qualche km di didistanza, allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno, è scesa in campa la squadra di Daniele Bonera. Qui le emozioni sono state poche con il Milan Futuro che non è andato oltre un pareggio a reti bianche. Uno 0-0, con rigore sbagliato, che chiaramente muove poco la classifica. I rossoneri sono ancora al diciottesimo posto, in piena zona playoout, come la Spal, la Lucchese, il Sesti Levante e il fanalino di coda, il Legnago Salus.

I nuovi arrivati non hanno aiutato la squadra ad uscire dalle sabbie mobili e in casa Milan si pensa ad un cambio di rotta. Il prossimo 1 febbraio si gioca Spal-Milan, un autentico match salvezza. La posizione di Daniele Bonera è sotto osservazione e in caso di risultato negativo non sono esclusi ribaltoni.

Dopo 24 partite, i rossoneri hanno solamente diciannove punti in classifica, frutto di tre vittorie e dieci pareggi, oltre che undici ko. Serve, dunque, invertire la rotta per non retrocedere e non buttar via un progetto, in cui si sono spesi diversi milioni, dopo pochi mesi. Servono dunque decisioni forti.

Nel frattempo Daniele Bonera fa notare come il suo Milan è costantemente svuotato. Ieri Francesco Camarda, Kevin Zeroli, Alexi Jimenez e Davide Bartesaghi, elementi certamente preziosi per la Serie C, erano con Sergio Conceicao a provare ad aiutare i grandi. Di questi, in campo, si è visto, con risultati positivi, solo il terzino italiano (è protagonista nell’ultimo gol con il cross dalla sinistra).