Il rivale fa infuriare i tifosi della Ferrari, l’annuncio su Leclerc è una bomba

Un campione del mondo di F1 ha espresso il proprio giudizio sulla coppia ferrarista Hamilton-Leclerc.

Lewis Hamilton ha mosso i primi passi nel mondo Ferrari la scorsa settimana e ha avuto occasione di assaporare la grande passione dei tifosi. Anche se per anni è stato un rivale, adesso sente già un grande sostegno e affetto nei suoi confronti.

Ci sono grandi aspettative nei suoi confronti. Anche se ha 40 anni, il sette volte campione del mondo di F1 intende dimostrare di essere ancora un top driver. La stagione 2024 non è stata molto esaltante, anche se ha ottenuto due vittorie, e conta di tornare a grandi livelli con il passaggio nella scuderia di Maranello. Questo trasferimento gli dà tanta motivazione.

Ferrari F1, Rosberg e la coppia Hamilton-Leclerc

Hamilton entra nel box che dal 2019 è quello di Charles Leclerc, colui che è stato considerato come il “predestinato” a riportare il titolo in Ferrari. C’è tanta curiosità di vedere il confronto tra questi due fortissimi piloti, tra i quali potrebbero anche succedere momenti di tensione a seconda di come si svilupperanno le cose nelle gare. Quando c’è competizione ad alto livello, può succedere. Lo abbiamo visto diverse volte in passato.

Nico Rosberg, intervistato da GMM, ha espresso il seguente parere sulla nuova coppia ferrarista: “Leclerc sarà a un livello simile a quello di Russell. Escluso Verstappen, un po’ superiore, sono i piloti migliori della prossima generazione. Hamilton ha faticato, non sappiamo bene il motivo. Se si ripeterà la stessa situazione dello scorso anno, Charles supererà Lewis come ha fatto George nel 2024. Hamilton è il migliore di sempre e gli concediamo ancora il beneficio del dubbio. Se torna al top, può essere un po’ più avanti di Leclerc a fine campionato“.

Oggi è impossibile dire chi farà meglio tra i due piloti della scuderia di Maranello, anche se ci sta pensare che Leclerc possa avere la meglio. Ma la monoposto 2025 sarà abbastanza diversa, quindi anche il monegasco ripartirà quasi da zero. Per entrambi sarà importante capire rapidamente la nuova macchina e cercare di estrarne il massimo potenziale. Chiaramente, in Ferrari devono essere capaci di realizzare un pacchetto tecnico vincente, Lewis e Charles non possono fare miracoli.

L’ideale sarebbe partire subito davanti, avere una immediatamente una base buona sulla quale costruire una stagione di successo. Le difficoltà incontrate dalla Red Bull nella seconda metà del 2024 alimentano la speranza di poter assistere a un 2025 diverso, senza il dominio di Max Verstappen e con più chance di poter vincere il titolo mondiale.