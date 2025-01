La rivale vuole Calabria, il terzino resta in Serie A

Calabria lascerà il Milan a parametro zero a giugno: il terzino rossonero potrebbe restare in Serie A, ecco l’ultima idea

Per Davide Calabria è stata finora una stagione pessima. Tutto è iniziato con l’arrivo di Emerson Royal che gli ha tolto subito il posto da titolare dopo tanti anni in cui non aveva concorrenza. Nell’ultimo periodo poi le difficoltà sono aumentata: il Milan nel frattempo ha preso anche Kyle Walker e gli ha tolto la fascia da capitano, che è finita sul braccio di Mike Maignan. Decisione presa da Sergio Conceicao, che ha cambiato le gerarchie non appena arrivato. Infatti la Supercoppa in Arabia è stata alzata da entrambi.

Calabria ai microfoni di DAZN ha parlato di questo momento difficile che sta attraversando, e non solo per questioni professionali ma anche di vita privata. In tutto ciò, il suo contratto è in scadenza a giugno e, a quanto pare, non ci sono trattative in corso per il rinnovo: è solo l’ultima tappa di un percorso che porterà a giugno all’inevitabile separazione. Calabria, che veste la maglia rossonera da quando è bambino, andrà via da Milanello e potrà iniziare una nuova avventura. In Italia gli estimatori non mancano.

Calabria ancora in Serie A, l’ultima idea

Negli scorsi mesi per lui si è parlato di opzioni Como, Monza e Fiorentina. Tutte e tre sfide interessanti ma la più importante potrebbe arrivare a breve. Secondo le ultime indiscrezioni, sulle tracce di Calabria ci sarebbe anche la Roma. I giallorossi sono a caccia di nuovi terzini: in questo gennaio è arrivato Rensch dall’Ajax ma è probabile che, con Claudio Ranieri direttore tecnico e il nuovo allenatore, la prossima estate per i capitolini sarà rivoluzione totale.

Ed ecco che Calabria diventa una pedina interessante da inserire in squadra, soprattutto se a costo zero. Inoltre lo stipendio del terzino è assolutamente accessibile. Si concretizzerebbe così un addio che sarà molto doloroso soprattutto per il giocatore, spesso molto criticato dai tifosi ma che ha sempre dato il massimo. “Il Milan è la cosa più importante e bella della mia vita” ha detto a DAZN nell’intervista post partita, durante la quale ha anche spiegato cosa è successo con Sergio Conceicao a fine partita.

I due infatti sono quasi arrivati alle mani durante i festeggiamenti. A cercarlo e a rincorrerlo è stato lo stesso Conceicao: è stato necessario l’intervento dei giocatori e dello staff per separarli. I due si sono poi chiariti in spogliatoio e Calabria ha provato a smorzare la cosa, ma è evidente che qualcosa sia successo. Si tratta solo dell’ennesimo episodio di una stagione finora da dimenticare che probabilmente si concluderà con un addio commovente.