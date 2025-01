Milan, Aston Villa in pressing: due giocatori si allontanano

Due calciatori che piacciono al Milan potrebbero giocare per l’Aston Villa, trasferendosi a Birmingham: il punto della situazione

“Abbiamo i nostri obiettivi, ma questo è un mercato difficile. Per Walker si è creata una situazione e l’abbiamo sfruttata. Stiamo lavorando per quello che serve, speriamo di farcela, è sempre una battaglia in queste situazioni. Non c’è mai garanzia, però stiamo lavorando”. Ha parlato così oggi Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa.

Parole che chiaramente non danno alcuna certezza. Il Milan sta provando ad acquistare Santiago Gimenez, ma serve convincere il Feyenoord con una proposta all’altezza della situazione. L’affare è complicato, ma il Diavolo è intenzionato a provarci per regalare a Sergio Conceicao un centravanti. Al Diavolo servono nuovi gol viste le difficoltĂ di Alvaro Morata e Tammy Abrahm.

Con l’eventuale partenza di Noah Okafor, i rossoneri vogliono aggiungere in rossa un attaccante, a prescindere dall’affare Gimenez. Si stanno così facendo i nomi di Hojilund, che può lasciare il Manchester United nelle ultime ore di mercato. La situazione piĂą da monitorare potrebbe essere, però, quella legata a Joao Felix. Un nome accostato ai rossoneri nei giorni e pronto a tornare di moda in caso Gimenez naufragasse definitivamente.

Milan, attenzione all’Aston Villa: sfuma il doppio colpo

Il Milan, però, deve fare i conti con la con la concorrenza dell’Aston Villa. Gli inglesi, infatti, come riportano in Gran Bretagna, sono pronti a trattare con il Chelsea l’arrivo dell’attaccante portoghese. Una possibilitĂ che può decollare fra qualche giorno, soprattutto se Felix non dovesse ricevere offerte piĂą importanti.

Ma Joao Felix non è l’unico calciatore che piace al Milan che rischia di trasferirsi all’Aston Villa. In Inghilterra sono certi infatti, che il club di Birmingham abbia trovato un accordo con Disasi. Ancora, dunque, un giocatore del Chelsea. Il centrale è stato offerto alla Juventus e anche ai rossoneri. I

l calciatore è il primo nome individuato per rafforzare la difesa qualora partisse qualche centrale. Il primo indiziato a lasciare il Milan era Fikayo Tomori, poi Sergio Conceicao ha chiuso a tale possibilità . Poi si è parlato di Pavlovic, con il Diavolo disposto a cederlo per una ventina di milioni di euro. La prestazione di ieri lo hanno di fatto tolto dal mercato. Così dietro si dovrebbe rimanere con Tomori e Pavlovic, insieme a Matteo Gabbia e Malick Thiaw.