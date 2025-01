Morata e Abraham bocciati: così Pavlovic fa il centravanti. Ora l’affondo per Gimenez

Anche la partita contro il Parma ha dimostrato che al Milan serva un bomber che sappia riempire l’area di rigore e chiaramente segnare

Anche oggi Alvaro Morata e Tammy Abraham non sono riusciti a trovare la via della rete. Sia per l’inglese che per lo spagnolo Milan-Parma è stato un match davvero complicato. Sergio Conceicao ha dovuto mandare in campo anche Luka Jovic per tentare il tutto per tutto, ma anche il serbo non ha segnato.

Nell’assalto finale del Diavolo, quando è servito buttare il pallone in area, a fare la differenza, dopo che l’aveva fatto per l’intera partita in difesa, è stato Pavlovic. Il serbo ha dato tutto, mostrandosi utile anche da centravanti. La voglia di fare la differenza lo ha portato a trovare il gol da bomber vero, con un’incornata perfetta. Solo un fuorigioco di qualche centimetro gli ha negato la gioia della rete.

Ma Pavlovic è stato lì, fino alla fine, e quando è servito ha poi rincorso l’avversario fino alla propria area. L’ex Salisburgo è riuscito, in pieno recupero, a fare la differenza. E’ suo, infatti, l’assist, di testa, per il gol della vittoria di Samu Chukwueze. Anche in questo caso è arrivato un gesto tecnico da centravanti vero.

Milan, il bomber subito: Gimenez è una necessità

Non è, dunque, esagerato affermare che Pavlovic contro il Parma abbia fatto il centravanti meglio di Alvaro Morata e Tammy Abraham. La partita di San Siro ha evidenziato, ancora una volta, la necessità di un bomber. Il Milan ha bisogno di un attaccante d’area di rigore fin da subito.

Il profilo cerchiato in rosso, come è noto, è chiaramente quello di Santiago Gimenez. Il Milan vuole solamente lui, ma sa che per prenderlo a gennaio dovrà avvicinarsi il più possibile a 40 milioni di euro. La somma richiesta dal Feyenoord. Nelle prossime ore il club olandese riceverà così la prossima proposta del Diavolo, che spera davvero di mettere le mani sul Nazionale messicano.

Serve la sua fisicità, serve il suo fiuto del gol e le tantissime reti che può garanti. D’altronde da quando è sbarcato in Europa, indossando la maglia biancorossa della squadra di Rotterdam non ha ha fatto altro che metterla dentro da vero centravanti, proprio quello che serve, subito fin da gennaio, al Milan di Sergio Conceicao. Con lui la Champions League sarebbe certamente più facile da raggiungere.