Data recupero Bologna-Milan, ormai ci siamo: tutto deciso

Quando si recupera Bologna-Milan, siamo vicini ad una data definitiva: nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità

Il Milan conquista tre punti importanti contro il Parma e torna con forza nella lotta per un posto in Champions League anche grazie alla sconfitta della Juventus a Napoli e allo stop della Lazio. La partita di San Siro è stata folle con una clamorosa rimonta dei rossoneri nei minuti di recupero grazie alle reti di Reijnders prima e Chukwueze dopo. La follia è poi proseguita nel post partita con la quasi rissa fra Sergio Conceicao e Davide Calabria, che sono arrivati allo scontro, evitato solo dall’intervento di staff e compagni di squadra. Una situazione minimizzata dai protagonisti ma che sta facendo molto discutere.

Non c’è tempo però per pensare ad altre cose che non siano il campo considerato che si gioca ogni tre giorni e questa appena iniziata è una giornata decisiva per la stagione rossonera: a Zagabria ci si gioca l’accesso agli ottavi senza passare dai Play Off, mentre domenica a San Siro c’è il derby con l’Inter, il secondo in questo inizio di 2025 dopo la finale di Supercoppa. Entrambe le partite sono da vincere ad ogni costo per raggiungere gli obiettivi prefissati, e quella di Zagabria è importante anche in chiave recupero Bologna-Milan.

Bologna-Milan, il recupero sta per essere fissato: i dettagli

Se i rossoneri dovessero riuscire a vincere, sarebbero aritmeticamente qualificati agli ottavi di Champions League senza lo spareggio. Questo significa che la squadra di Sergio Conceicao eviterà altre due partite e potrà nel mese di febbraio avere finalmente l’opportunità di respirare dopo settimane folli di un calendario insensato per la quantità di impegni ravvicinati. E sarà quindi anche l’occasione per il recupero del match di Bologna.

I rossoblu hanno vinto contro il Borussia Dortmund nell’ultimo turno di Champions League ma non è bastato: non riuscirà a qualificarsi nemmeno per lo spareggio. La vittoria coi tedeschi è comunque una bella soddisfazione per Vincenzo Italiano, che sta facendo davvero un’ottima stagione. Con la qualificazione del Milan ai Play Off direttamente e l’eliminazione del Bologna, si creerebbe così lo spazio nel mese di febbraio nel calendario per recuperare questa importante partita.

Insomma, ci siamo: in attesa dei verdetti ufficiali, nei prossimi giorni potrebbe arrivare qualche comunicazione da parte della Lega Serie A su questo recupero, che è di vitale importanza ma tutt’altro che scontato. Il Bologna è una squadra che gioca un gran calcio e con un’ottima organizzazione di gioco, ed è difficile da affrontare per qualsiasi avversario in questo periodo (nonostante il pari per 1-1 con l’Empoli nell’ultimo turno). Ma per il Milan non c’è altra strada: vincere, per forza.