Dinamo Zagabria-Milan, emergenza in difesa: soluzione a sorpresa

Idea a sorpresa di Conceicao per rimediare all’emergenza in difesa per Dinamo Zagabria-Milan, l’allenatore ci sta pensando sul serio

Il Milan è pronto per l’ennesima partita nel giro di pochi giorni. Dopo aver vinto a fatica col Parma domenica a pranzo, la squadra rossonera scende di nuovo in campo domani per affrontare la Dinamo Zagabria all’ottava giornata di Champions League: è l’ultima, ed è decisiva per il passaggio del turno agli ottavi direttamente e senza passare dai Play Off. Grazie al successo col Girona, il Milan ha il destino nelle proprie mani: basta vincere in Croazia per ottenere un grande traguardo, che sarebbe straordinario considerando che il torneo è iniziato con le due sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen.

Sulla carta la partita contro la squadra allenata da poche settimane da Fabio Cannavaro è parecchio alla portata, ma come sempre match di questo tipo non vanno sottovalutati, soprattutto con la pressione di dover vincere ad ogni costo. Pressione che il Milan non conosce e, probabilmente, non sa gestire. Ecco perché è necessario mettere subito la partita in discesa ma c’è da fare i conti con le solite assenze per infortuni e squalifiche.

Dinamo Zagabria-Milan, la probabile formazione

Conceicao deve fare diverse importanti scelte per quanto riguarda la difesa perché, oltre agli infortunati Thiaw ed Emerson Royal, non ci sarà nemmeno Davide Calabria per squalifica, questo significa che non ci sono terzini a disposizione (considerando anche che Alex Jimenez non è in lista). L’unica soluzione di ruolo è Filippo Terracciano, che fino ad oggi però ha giocato o a sinistra o da centrocampista centrale.

Ecco perché Conceicao starebbe pensando ad una mossa a sorpresa. Come terzino destro infatti potrebbe giocare Fikayo Tomori, con la conferma quindi di Gabbia e Pavlovic da centrali. Vedremo se l’allenatore deciderà di andare fino in fondo o di andare sulla scelta più “comoda” Terracciano. In ogni caso, in difesa è emergenza. Non ci sono dubbi invece per quel che riguarda il centrocampo: Fofana, che salterà il derby per squalifica, sarà in campo dal primo minuto col solito Reijnders.

I due dovrebbero essere affiancati da Musah, che sembra in vantaggio su Bennacer. Ballottaggio anche per quel che riguarda l’attacco: Leao a sinistra e Pulisic a destra sono le certezze, mentre per la punta centrale Abraham insidia Alvaro Morata, che non è in un bel periodo di forma (anche se il ricongiungimento con la moglie Alice, ufficializzato sui social dal giocatore stesso, potrebbe aiutarlo a risollevarsi).

Milan (4-3-3): Maignan; Terracciano (Tomori), Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah (Bennacer), Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata (Abraham), Leao.