Futuro Okafor, l’attaccante ancora in Serie A

Il calciatore svizzero potrebbe continuare a giocare in Italia: il punto della situazione in vista degli ultimi giorni del mercato

L’ultima partita in campo è ormai di oltre un mese fa. Noah Okafor non gioca un match con la maglia del Milan, dallo scorso 15 dicembre. Poco più di quindici minuti contro il Genoa, in cui lo svizzero aveva, ancora una volta, dato prova di avere la testa altrove e di non essere più utile alla causa.

Poi è arrivato la lesione al polpaccio, un nuovo infortunio di questa stagione travagliata, che lo ha tenuto in infermeria per qualche giorno. Alla vigilia di Milan-Cagliari, prima partita di Sergio Conceicao in Serie A, era poi tornato ad allenarsi in gruppo, in quel di San Siro. Infortunio, dunque, alle spalle e addio ad un passo: sì perché il Milan aveva trovato un accordo con il Lipsia, per un prestito oneroso, superiore al milione di euro, con riscatto fissato a 25 milioni.

Okafor ha dunque fatto le valigie ed è sbarcato in Germania, dove si è sottoposto alle visite mediche di rito. Visite mediche superate, ma il calciatore non è stato ritenuto idoneo a giocare subito dai tedeschi, che hanno così deciso di far saltare l’affare.

Milan, futuro in Italia per Okafor

Noah Okafor è chiaramente tornato in Italia, mettendosi nuovamente a disposizione di Sergio Conceicao. Solo però lo scorso 22 gennaio, in occasione di Milan-Girona, si è rivisto in panchina. Il tecnico portoghese non lo ha fatto entrare così come qualche giorno per la sfida contro il Parma.

Il Diavolo nei giorni ha mostrato le immagini di Okafor in allenamento. Un Okafor tirato a lucido, mandando un messaggio chiaro al Lipsia: il calciatore sta bene ed è pronto per giocare. Chissà però dove lo farà nelle prossime settimane. L’attaccante è stato sondato da altri club di Bundesliga, oltre che di Premier League, ma non è da escludere che alla fine il giocatore rimanga in Italia.

In questi giorni, d’altronde, sono stati diverse le squadre a chiedere informazione per lui, tra cui il Bologna e il Monza, ma è possibile che per Okafor possano aprirsi altre opportunità last-minute con altre squadre: Napoli e Roma, ad esempio, sono alla ricerca di un attaccante. Non è da escludere, ovviamente, che Okafor rimanga in rossonero, soprattutto se il Diavolo non dovesse prendere Santiago Gimenez o qualche altro attaccante