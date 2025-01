Milan-Gimenez, non è finita: Furlani prepara la nuova offerta

Le ultime sul colpo Santiago Gimenez. Il Milan non ha ancora mollato l’idea di regalarsi un nuovo centravanti: il punto della situazione

Sono giorni di attesa infinita per i tifosi del Milan, che sognano di poter finalmente esultare per l’acquisto di un centravanti. I sostenitori del Diavolo in estate sono rimasti delusi, dopo aver accarezzato l’idea di poter vedere in rossonero Joshua Zirkzee. L’affare sembrava ad un passo dalla conclusione, con il club pronto a pagare i 40 milioni di euro della clausola, dopo aver trovato l’accordo col calciatore. La trattativa, però, si è poi arenata per via delle commissioni, ritenute troppo alte.

In questi giorni, così, in molti sono tornati a pensare a quanto successo in estate e alla grande delusione, che vorrebbero non si ripetesse con Santiago Gimenez. La situazione, in realtà, appare diversa rispetto al passato. Il Milan, infatti, ha il sì del giocatore, pronto a firmare un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per un’altra stagione, a poco più di due milioni di euro netti più bonus.

Milan, attesa per la nuova offerta

Serve chiaramente il via libera da parte del Feyenoord, che non è così scontato. Gli olandesi sono poco propensi a cederlo in inverno, ma alla giusta cifra farebbe le valigie. Servirebbero una quarantina di milioni o poco meno. Una cifra importante, ma il Milan si fa forte della voglia del giocatore. Stavolta, rispetto all’estate, l’agente spinge affinché approdi in rossonero.

L’affare resta alquanto complicato, ma c’è ancora la possibilità di sperare affinché la trattativa vada in porto. Di certo non accadrà nelle prossime ore e nemmeno lunedì. Le ore chiavi dell’affare Gimenez si vivranno immediatamente dopo la partita di Champions League. Il Feyenoord vuole andare avanti e ha ancora bisogno dei gol del suo centravanti. Poi si attenderà la nuova proposta del Diavolo. Una proposta che dovrà superare i 30 milioni di euro.

Nel frattempo si registra la mancata partenza di Giorgio Furlani per la Croazia. Non è andato nel pomeriggio con la squadra, è rimasto in Italia. E’ evidente che dietro questa scelta ci sia il mercato e ovviamente Santiago Gimenez. L’attaccante ha convinto tutti, ma serve far quadrare i conti, magari anche con qualche uscita. L’Amministratore Delegato è così a lavoro per provare a trovare una soluzione e regalare al Milan l’attaccante tanto atteso