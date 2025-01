Gol e cessione, pronto a dire addio al Milan

Un giocatore rossonero appena rientrato da un infortunio e subito protagonista potrebbe lasciare Milano: ecco le ultime notizie.

C’è grande curiosità di vedere cosa farà il Milan in entrata e in uscita in questa parte finale del calciomercato invernale. Finora è arrivato solo Kyle Walker, ma a Sergio Conceicao farebbero comodo altri due innesti.

Non è un segreto che il club rossonero stia cercando di comprare anche un centravanti, il nome forte è quello di Santiago Gimenez del Feyenoord. Finora le offerte presentate non hanno convinto il club di Rotterdam a vendere il nazionale messicano. Paolo Scaroni non ha escluso che l’attaccante alla fine non arrivi.

Prendere una punta in grado di garantire gol sarebbe importante, però anche l’ingaggio di un centrocampista appare come una mossa da fare. Guardando la situazione del reparto, avrebbe dovuto essere una priorità da subito in questo mercato di gennaio.

Calciomercato Milan, rete decisiva e possibile partenza

Ma il Milan non può pensare solamente ad acquistare, deve anche vendere. Considerando soprattutto il fattore liste, è fondamentale riuscire a far partire qualche calciatore. Noah Okafor e Luka Jovic sono i principali indiziati, ma ce n’è anche un altro che potrebbe essere oggetto di trattative nei prossimi giorni.

Ci riferiamo a Samuel Chukwueze, appena rientrato da un infortunio muscolare e subito protagonista. In Milan-Parma è stato lui a realizzare il gol della vittoria nel recupero finale della partita. Una rete che certamente gli dà fiducia per il resto di una stagione che vorrebbe continuare al Milan, però in questa fase finale del calciomercato può succedere di tutto.

Chukwueze piace in Arabia Saudita, dalla quale aveva già ricevuto offerte prima del suo trasferimento a Milano nell’estate 2023. In questo momento non risultano esserci ancora proposte concrete, però potrebbero emergere nei prossimi giorni. Si era parlato anche di squadre della Turchia e del Bologna.

Il costo storico a bilancio del cartellino del nigeriano è di 21,3 milioni di euro, parte di questo è stato ammortizzato e sicuramente il Milan valuta il giocatore sui 18-20 milioni oggi. Potrebbe fare una plusvalenza. Vedremo se ci sarà qualche proposta interessante a breve. Al netto del gol segnato al Parma e di qualche altra “fiammata”, non si può dire che l’ex Villarreal abbia particolarmente convinto da quando è in Italia.