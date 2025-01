Il ricordo del Milan è struggente, il video manda in lacrime i tifosi

Il club rossonero ha ricordato una leggenda del mondo dello sport che non c’è più e che tifava Milan.

Il 26 gennaio 2020 è stato un brutto giorno per milioni di appassionati di pallacanestro e di sport in generale. Infatti, quella è la data nella quale è morto Kobe Bryant. In un tragico incidente in elicottero morirono lui, la 13enne figlia Gianna e altre sette persone. Fatale un errore del pilota.

Il cinque volte campione NBA aveva 41 anni. L’annuncio della terribile notizia generò uno shock enorme. Un momento di grande dolore per la famiglia e i cari delle persone scomparse, ma anche per i tanti appassionati di basket che ammiravano Black Mamba.

Milan, il pensiero per Kobe Bryant

Domenica è ricaduto il quinto anniversario della scomparsa di Bryant, della figlia Gianna e delle altre vittime. Ovviamente, non sono mancati i tantissimi messaggi social per ricordare Kobe.

Anche il Milan, squadra di calcio tifata da Bryant, ha voluto dedicare un pensiero alla leggenda. Ha pubblicato sui propri profili ufficiali un post con scritto “Forever loved, always missed. Kobe Bryant” e un video toccante che contiene anche delle immagini riguardanti la sua visita a Milanello nel 2013. Aveva addosso la maglia rossonera e fece anche un’intervista in italiano, lingua che conosceva bene grazie ai suoi trascorsi in Italia.

Dai 6 ai 13 anni ha vissuto nel nostro Paese. Tra il 1984 e il 1991 ha giocato a Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia. Si è spostato in base alla città in cui giocava suo padre. Successivamente è tornato negli Stati Uniti e ha avuto una carriera straordinaria, ma l’Italia gli è rimasta nel cuore. Ed è sempre stato un tifosissimo del Milan. I milanisti lo apprezzavano anche per questo, oltre che per il suo immenso talento nel basket.

Il club rossonero ha voluto realizzare un video che ha ricevuto tante reazioni positive da parte della tifoseria rossonera. A distanza di anni rimane intatto il grande affetto per Bryant. #SempreKobe.