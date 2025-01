Ribaltone Camarda, nuova squadra in Serie A: scelta fatta

Un club di Serie A ha chiesto Francesco Camarda al Milan: lo vogliono in prestito fino a fine stagione, la risposta dei rossoneri.

Francesco Camarda sta cercando di ritagliarsi spazio in prima squadra. Già Fonseca aveva concesso qualche occasione al giovane gioiello rossonero, classe 2008, che ha già battuto alcuni record: il suo debutto in Serie A a 15 anni e 260 giorni lo ha reso il più giovane esordiente nel massimo campionato italiano di calcio.

Stesso discorso in Champions League, dove ha esordito a 16 anni e 226 giorni: mai nessun calciatore italiano era riuscito a debuttare nella coppa europea più prestigiosa a quell’età. Anche Sergio Conceicao sta concedendo un po’ di spazio a Camarda: il giovanissimo attaccante ha giocato 17 minuti contro il Como e poi altri 16 contro la Juventus, mentre nel match contro il Parma (vinto dai rossoneri con una clamorosa rimonta nel recupero) è rimasto per tutto il tempo in panchina.

In questo calciomercato invernale che sta ormai giungendo alla fine – l’ultimo giorno utile per i trasferimenti è il 3 febbraio – si è parlato più volte di un possibile trasferimento in prestito di Camarda in qualche club di Serie A. La notizia è circolata più volte nei giorni scorsi, senza però ottenere riscontri concreti.

Nuova squadra per Camarda: lo vuole un club di Serie A

Ora, però, sembra che un club sia davvero disposto a farsi avanti per avere il 16enne per la seconda parte di stagione. Ci sta infatti provando il Monza, con Galliani che sta cercando di trovare gli elementi giusti per rialzare la china e centrare una salvezza al momento molto complicata.

Galliani ha ovviamente ottimi rapporti con il Milan e si è già messo in contatto con Ibrahimovic e Moncada per capire la fattibilità dell’operazione. Il Monza, che ha davvero un grande bisogno di giocatori che vadano a rinforzare il reparto offensivo, ha chiesto alla dirigenza rossonera di poter avere in prestito Camarda fino alla fine della stagione.

Un tentativo disperato che però non sembra abbia portato frutti. Secondo i rumors, infatti, pare che il Milan abbia già fatto sapere ai brianzoli di non avere alcuna intenzione di lasciar partire il proprio gioiellino a gennaio. Il Diavolo ha risposto di no anche ad altre squadre che pure avevano mostrato un certo interesse per il classe 2008. Se ne riparlerà eventualmente a giugno: nel frattempo Camarda resta a disposizione di Conceicao, nella speranza di poterlo vedere anche titolare in qualche match.