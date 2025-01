I rossoneri sono in corsa per un talento di grande livello della Premier League: c’è la concorrenza del Borussia Dortmund

Manca sempre meno alla fine della sessione di gennaio di calciomercato. Il Milan ha deluso ancora una volta le aspettative: considerato com’è andata la stagione finora e gli errori gravi fatti in estate, c’era la speranza di una società protagonista con più operazioni e maggior programmazione. A sorpresa, invece, è arrivato Kyle Walker dal Manchester City e basta. La priorità doveva essere un centrocampista ma quando siamo a pochi giorni dalla fine non ci sono trattative concrete. Si parla di un tentativo per Gimenez del Feyenoord ma l’andamento dei colloqui è molto simile a tanti altri affari non andati in porto.

Il Milan si guarda intorno a caccia come sempre di giovani talenti dal costo basso, sia per quanto riguarda il cartellino che per lo stipendio: è questo il target preferito da RedBird, ma fino ad oggi Furlani e Moncada hanno avuto ben poche intuizioni. Potrebbe esserlo Kevin Schade del Brentford, uno dei talenti più interessanti di tutta la Premier League. Il Borussia Dortmund è in netto vantaggio ma, stando alle ultime indiscrezioni, il Milan starebbe pensando di inserirsi ma con poche speranze: se c’è concorrenza, difficilmente i rossoneri riescono a chiudere. Ma chi è Schade?

Il Milan sfida il Borussia Dortmund

Un rinforzo in attacco sarebbe gradito da Sergio Conceicao, soprattutto se il giocatore in questione è un vero e proprio jolly. Schade è esattamente questo: nasce come un esterno offensivo di sinistra ma con il Brentford, società che lavora in maniera eccezionale sul mercato (e che utilizza il metodo di Moneyball ma quello vero), ha fatto anche il centravanti o l’esterno a destra.

Lui però è un destro naturale e per questo motivo preferisce la corsia di sinistra o, in alternativa, una posizione più centrale. In un ipotetico 4-4-2 con Conceicao, Schade sarebbe perfetto nel ruolo di seconda punta di fianco a Morata o, magari, a Gimenez.

L’attaccante è tedesco ma ha origini nigeriane, è un classe 2001 e, secondo Trasfermarkt, ha una valutazione economica superiore ai 20 milioni, e questo può essere già un problema per la società rossonera che, come sappiamo, ha un tetto massimo di spesa per i cartellini dei giocatori. Non si farà un’eccezione per Gimenez e per questo è difficile pensare che si farà per Schade, che ha anche meno appeal del messicano.