Da Gimenez al centrocampista, Ibrahimovic allo scoperto: l’annuncio in conferenza

Settimana chiave per il calciomercato del Milan: Ibrahimovic in conferenza stampa ha fatto chiarezza su Gimenez e sul centrocampista

L’avventura di Kyle Walker al Milan è ufficialmente iniziata. Nei giorni scorsi è arrivato l’annuncio e oggi, nella sala conferenze della sede del club rossonero, è andata in scena la presentazione del terzino inglese, arrivato in prestito dal Manchester City con diritto di riscatto. Al suo fianco, come sempre, Zlatan Ibrahimovic, che ha avuto modo di parlare anche di altre questioni come, ad esempio, di quanto è accaduto ieri fra Davide Calabria e Sergio Conceicao. “Cose che capitano nel calcio, fra vincenti succede”, ha detto lo svedese, quindi riducendo il tutto a questione di campo.

Ma è stata anche l’occasione per parlare in maniera più approfondita di calciomercato. Per il Milan l’acquisto di Walker è sicuramente una buona notizia, ma da solo non basta e manca solo una settimana al gong. Ci si aspettava molto di più dai rossoneri, soprattutto maggior programmazione per un mercato che tutti sapevano doveva essere importante per risolvere i problemi della rosa. Invece, anche stavolta ci si sta riducendo alla fine, come nel caso dell’affare Gimenez. Di lui, e non solo, Ibrahimovic ha parlato così in conferenza stampa.

Ibrahimovic apre a Gimenez: “Grande potenziale”

Ibrahimovic è stato uno dei migliori centravanti della storia del calcio e sa riconoscere un attaccante di livello. Ecco, secondo lui Gimenez lo è: “Santiago è un talento con grande potenziale, è forte“, ha detto lo svedese oggi. Nessuna smentita né conferma sulla trattativa in corso ma il suo dico non dico è un segnale importante in senso positivo. Il Milan, come vi abbiamo raccontato, ci sta provando seriamente e ci proverà fino a quando sarà possibile. Oggi è una giornata di nuovi contatti e l’offerta rossonera potrebbe aumentare.

Gimenez sarebbe un grande acquisto per il Milan ma, come per Walker, anche lui da solo non basta. In rosa manca sicuramente un centrocampista che possa far rifiatare Reijnders e Fofana, utilizzati da settembre senza sosta. Purtroppo nel derby il francese non ci sarà per squalifica: inevitabile se è costretto a giocare sempre e comunque. Ma quello del centrocampista non sembra essere un problema per Ibra: “Abbiamo grandi centrocampisti. Un infortunato come Loftus, poi Bennacer, Reijnders, Fofana, Musah… Siamo forti e stanno facendo un grosso lavoro, poi vediamo“.

Ecco, dichiarazioni che di certo non fanno ben sperare per l’arrivo di un giocatore in quel reparto. In generale, sul mercato Zlatan è stato molto chiaro: “Questo è un mercato difficile. Walker era una situazione da sfruttare e l’abbiamo sfruttata. Lavoriamo per quello che serve e speriamo di farcela. Non c’è mai garanzia ma stiamo lavorando“. Da qui al prossimo 2 febbraio qualcosa accadrà? Non ci resta che attendere questi pochi giorni che restano.