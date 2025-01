Attacco decimato, Conceicao perde due attaccanti nel giro di poche ore

Due centravanti potrebbero lasciare il Milan nei prossimi giorni: l’obiettivo della società è cedere entrambi.

Il 3 febbraio chiude la sessione invernale del calciomercato e c’è grande curiosità di vedere cosa avrà fatto il club rossonero. Dopo aver ingaggiato Kyle Walker, servirebbero altri due innesti: un centrocampista e un attaccante.

Com’è noto, il Milan sta provando a comprare Santiago Gimenez dal Feyenoord per rinforzare l’attacco. C’è l’accordo con il centravanti messicano, mentre è lontano quello con il club di Rotterdam. Ma per la società di via Aldo Rossi deve anche cedere per fare spazio a dei nuovi arrivi over 22, dato che c’è la questione liste da considerare e che non si può semplicemente escludere chi c’è oggi, perché comunque gli stipendi andrebbero pagati.

Calciomercato Milan, due centravanti possono partire: le ultime notizie

Un giocatore che il Milan ritiene assolutamente cedibile è Luka Jovic, per il quale esiste già un accordo con il Monza. Il problema è che il nazionale serbo non sembra affatto convinto della destinazione, trattandosi della squadra ultima nella classifica della Serie A. Anche se Adriano Galliani è in pressing, c’è la possibilità che l’affare non vada in porto. L’ex di Real Madrid e Fiorentina è richiesto pure da altre squadre, ma al momento non si schioda da Milano.

La cessione di Jovic libererebbe uno spazio nella lista over 22 della Serie A, mentre per quanto riguarda la Champions League il serbo è già fuori. Gli sono stati preferiti i nuovi arrivati Alvaro Morata e Tammy Abraham, comprensibilmente. Da ricordare che, nonostante il rinnovo del contratto, il club rossonero avrebbe voluto cederlo già durante lo scorso mercato estivo e il calciare rifiutò le varie proposte.

Non liberebbe spazio in lista, ma solo a bilancio, la partenza di Divock Origi. L’ex Liverpool è completamente fuori dai piani rossoneri da due anni, solo che dopo il prestito al Nottingham Forest della passata stagione non ha accettato altre offerte. Percepisce uno stipendio netto annuo da 4 milioni di euro fino al giugno 2026, pertanto il Milan vorrebbe sbarazzarsene.

La dirigenza ha provato anche a concordare una risoluzione consensuale del contratto, però finora le parti non hanno raggiunto un’intesa economica. L’auspicio è di riuscirci e di non avere più a libro paga un attaccante che in questi mesi è stato un “fantasma”, dato che non si è mai visto né con la Prima Squadra né con il Milan Futuro.