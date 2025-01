Conceicao subito messo all’angolo: annuncio terrificante

Duro annuncio che riguarda Sergio Conceicao, l’allenatore milanista messo nel mirino: riflettori puntati su di lui, cosa sta succedendo

Che al Milan fosse atteso da una missione complicata, Sergio Conceicao lo sapeva, ma forse non immaginava che le cose si sarebbero rivelate così difficili come sta avvenendo. L’ex allenatore del Porto è stato scelto dai rossoneri per imprimere una inversione di tendenza rispetto alla prima parte della stagione, ma questo, fino ad adesso, si è visto solamente in parte.

Conceicao, è vero, ha portato subito un risultato importante, come la vittoria della Supercoppa italiana. E con lui alla guida si vede un gruppo che ha un po’ più di carattere. Del resto, sono già quattro le rimonte da situazioni di svantaggio nei finali di gara, inclusa quella assolutamente rocambolesca contro il Parma. Ma restano pericolosi vuoti e cali di tensione all’interno delle partite e le prestazioni nel loro complesso faticano a essere esaltanti.

Un Diavolo ancora caratterizzato da troppi alti e bassi, insomma, che per il momento è comunque lì a giocarsela su vari fronti. Con Dinamo Zagabria e Inter, altre due gare decisive in vista, per il passaggio diretto del turno in Europa e per provare a riproporsi per la rimonta in campionato in zona Champions. Vedremo che cosa sapranno dare i rossoneri e come Conceicao riuscirà a dare maggiore continuità tecnico tattica ai suoi. Intanto, l’allenatore ha già ricevuto critiche molto dure.

Conceicao e lo scontro con Calabria, Ravezzani attacca: “Un allenatore del Milan non può comportarsi così”

Inevitabilmente, il dibattito ha riguardato molto ciò che lo ha visto protagonista a partita finita con il Parma, con lo scontro avuto con Davide Calabria. Alcuni secondi di grande tensione, con il resto della squadra intervenuto a separare l’allenatore e il giocatore.

Poco dopo, il chiarimento negli spogliatoi e la spiegazione dei due davanti alle telecamere. Una parola di troppo, un malinteso, poi tutto rientrato, almeno apparentemente. Di certo, un episodio che non poteva passare inosservato e che può comunque lasciare degli strascichi. Sul futuro di Calabria in rossonero, ma anche sulla posizione dello stesso Conceicao. Il cui atteggiamento è stato duramente stigmatizzato da Fabio Ravezzani, direttore di ‘Telelombardia’, sul suo profilo ‘X’: “A prescindere da quale fosse la ragione, un allenatore del Milan non può comportarsi così – ha scritto – Cercare di arrivare allo scontro fisico con un suo giocatore è stata una scena imbarazzante, da energumeno”.