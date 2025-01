Cosa succede nella classifica di Champions League se il Milan dovesse pareggiare con la Dinamo Zagabria? Tutte le combinazioni per il passaggio del turno

Il Milan scenderà in campo fra poche ore per una partita di grandissima importanza. La Champions League dei rossoneri era partita col piede sbagliato: due sconfitte di fila contro due big come Liverpool e Bayer Leverkusen che facevano pensare ad una fase a gironi, per la prima volta unico come previsto dal nuovo format, molto complicata. La svolta è arrivata nella serata storica di Madrid: quando tutti si aspettavano una debacle, la squadra di Paulo Fonseca riuscì in un’impresa.

Un successo di grande importanza storica ma soprattutto di grande importanza per il prosieguo del percorso, da lì in poi in discesa contro avversarie alla portata. Non è stato semplice vincere queste gare, soprattutto nelle ultime due contro Stella Rossa e Girona, ma alla fine i punti che servivano sono arrivati. Oggi siamo all’ultimo atto: il Milan gioca a Zagabria contro la Dinamo e ha il destino nelle proprie mani, ed è questo che preoccupa un po’ i tifosi.

Con una vittoria, i rossoneri, attualmente sesti in classifica con 15 punti, sarebbero qualificati aritmeticamente agli ottavi senza passare dai Play Off, e sarebbe una manna considerando che così giocherebbero due partite durissime in meno a febbraio. Ma cosa succede se in Croazia si pareggia?

Milan agli ottavi di Champions League, cosa succede se pareggia a Zagabria

Sergio Conceicao e i suoi ragazzi devono vincere ad ogni costo perché con tre punti non ci sarà bisogno di alcun calcolo: grazie alla differenza reti, il Milan sarebbe certo di rientrare fra le prime otto della classifica: un risultato grandioso se consideriamo la brutta stagione disputata fino ad oggi e il momento difficile fra problemi di rosa, infortuni, casi interni e condizione fisica.

La Dinamo Zagabria non se la passa bene: da qualche settimana è sotto la gestione di Fabio Cannavaro ed è in grande difficoltà ma il Milan non è una squadra affidabile da questo punto di vista e sappiamo quanto sia altalenante nelle prestazioni e nei risultati. Un problema di mentalità e di atteggiamento dei giocatori che Conceicao sta provando a risolvere ma non sarà semplice, soprattutto non in tempi brevi.

Eliminare qualsiasi dubbio vincendo a Zagabria, magari senza sofferenze come col Parma, potrebbe essere un primo passo avanti. Se dovesse arrivare un pareggio, il Milan si rovinerebbe con le proprie mani: avrebbe comunque la possibilità di andare agli ottavi senza Play Off ma a quel punto il passaggio dipenderebbe dai risultati delle altre squadre.

Soltanto alla fine di tutte le partite, che si giocheranno in contemporanea alle 21:00 per evitare qualsiasi tipo di problema, si potranno fare i calcoli di punti e differenza reti per arrivare ad una sentenza. Lo stesso discorso vale anche per la sconfitta: se il Milan dovesse perdere, anche in quel caso il suo passaggio del turno diretto dipenderebbe dai risultati delle altre partite. Una sofferenza da evitare ad ogni costo: l’obiettivo deve essere vincere e spazzare via ogni dubbio.