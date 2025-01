Il giovane gioiello può salutare in prestito, tifosi basiti

Un giovane talento potrebbe salutare il Milan in prestito in questi ultimi giorni di trattative di calciomercato con i tifosi che sono rimasti sorpresi da questa possibilità.

Si fanno sempre più fitte le trattative per chiudere gli ultimi colpi di questo mercato con i club che sono al lavoro costantemente per cercare di cogliere al volo le opportunità che potrebbero dare lo slancio decisivo in vista della seconda parte di campionato.

Il Milan sa bene quali siano i propri obiettivi con Santiago Gimenez che resta sempre in cima ai pensieri della dirigenza rossonera. La prima proposta dei rossoneri al Feyenoord è stata rifiutata ma ci sarà un nuovo contatto subito dopo le ultime partite di Champions League per cercare di capire se ci siano spiragli per chiudere immediatamente l’affare. Non ci sono solo colpi in entrata in programma con i rossoneri che potrebbero decidere di salutare un giovane in vista della seconda parte di campionato.

Milan, addio in sede di mercato: un giovane va via in prestito

Davide Bartesaghi potrebbe salutare il Milan in vista della seconda parte di stagione con il giovane terzino che è finito nel mirino di diverse squadre di Serie A. Monza, Verona, Genoa e Venezia sarebbero interessate al prestito dell’esterno rossonero che ha ben figurato nella partita contro il Parma.

La buona prestazione fornita da Davide Bartesaghi nel secondo tempo di Milan-Parma ha attirato le attenzioni di diverse società di Serie A pronte ad offrirgli maggiore minutaggio in questa seconda parte di campionato. Allo stesso tempo Sergio Conceicao è rimasto ben impressionato dalle prestazioni del giovane esterno che potrebbe restare per ricoprire il ruolo di vice Theo Hernandez.

La presenza di diversi terzini in rosa però potrebbe portare il Milan ed il ragazzo a pensare ad un addio temporaneo per dargli l’opportunità di misurarsi con continuità in Serie A. Con ogni probabilità una decisione definitiva verrà presa all’interno dell’ultimo giorno di calciomercato che è previsto per lunedì 3 febbraio, giornata successiva al derby contro l’Inter.

Quello che appare certo è che il Milan non voglia perdere il controllo del cartellino di Davide Bartesaghi considerato uno dei possibili perni del Milan del futuro. Classe 2005, il giovane talento può agire sia come terzino sinistro che come centrale di difesa, una duttilità che piace e non poco a tutti gli allenatori che ha avuto finora.