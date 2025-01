Milan, altra risoluzione del contratto: accordo trovato, futuro in Spagna

Dopo Ballo-Touré, un altro calciatore ha lasciato il club rossonero interrompendo anticipatamente il contratto: ecco cosa è successo.

La scorsa settimana il Milan ha detto addio a Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro arrivato nell’estate 2021 dal Monaco per 5,4 milioni di euro. Il suo contratto scadeva a giugno 2024 ed è stata raggiunta un’intesa consensuale per anticipare la separazione.

Il terzino senegalese ha subito trovato una sistemazione, firmando un accordo di sei mesi con il Le Havre e tornando così in Ligue 1 per rilanciarsi. Dopo dei mesi anonimi nei quali ha collezionato solo qualche presenza in Serie C con il Milan Futuro, ha iniziato una nuova esperienza professionale. E la inizierà anche un suo ex compagno di squadra, conosciuto nei mesi scorsi nell’Under 23 guidata da Daniele Bonera.

Dal Milan alla Spagna: a breve l’ufficialità

Un altro che lascia la maglia rossonera è Samuele Longo, ingaggiato nello scorso mercato estivo per essere uno degli “over” del Milan Futuro e portare esperienza a un gruppo con tanti giovani. Purtroppo, il 33enne attaccante cresciuto nel settore giovanile dell’Inter non è riuscito a incidere: solo 2 gol e 1 assist in 19 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie C.

Come confermato dal giornalista Matteo Moretto, il giocatore ha firmato la risoluzione del contratto con il Milan ed è pronto al ritorno in Spagna, dove ha già giocato in passato. La sua prossima squadra sarà l’Antequera, che milita nella terza divisione spagnola e attualmente occupa la prima posizione della classifica nel Gruppo 2.

Longo in Spagna ha già indossato le maglie di Espanyol, Rayo Vallecano, Girona, Tenerife, Huesca, Deportivo La Coruna e Ponferradina. Non avrà problemi con la lingua e in generale ad adattarsi. Nella sua carriera ha cambiato tante squadre ed è ormai abituato a queste situazioni. La sua speranza è che all’Antequera le cose vadano meglio che con il Milan Futuro.

Anche se non è più giovanissimo, ha ancora tanta voglia di giocare e punta a dare il suo contributo alla eventuale promozione della squadra nella Segunda Division. Ci sono due curiosità che riguardano l’Antequera: una è rappresentata dalla giovane età (30 anni) dell’allenatore Javi Medina e l’altra dalla presenza in organico di Jonathan Biabiany, che in Serie A ha giocato con l’Inter e con altre squadre. Il 36enne francese era stato anche a un passo dal Milan nel mercato estivo 2014, il trasferimento saltò dopo le visite mediche a causa di un problema al cuore.