Clamoroso Milan: Morata ad un passo dalla cessione, i dettagli

Ultim’ora clamorosa: trattativa avanzata per la cessione di Alvaro Morata, può lasciare il Milan subito. Tutti i dettagli

L’indiscrezioni è davvero clamorosa e ad annunciarla è Fabrizio Romano. Secondo quanto riportato dal giornalista, noto esperto di calciomercato, il Milan è in trattative avanzate con un club per la cessione di Alvaro Morata. Lo spagnolo è arrivato in rossonero soltanto sei mesi dall’Atletico Madrid per 13 milioni: doveva portare gol ed esperienza ma purtroppo la sua avventura a Milano non sta andando nel migliore dei modi.

Grosse difficoltà per l’ex Juventus, soprattutto nelle ultime partite, tanto che Conceicao lo ha sostituito nell’intervallo di una partita decisiva con la Dinamo Zagabria. C’è forse questo dietro la notizia riportata da Romano: Morata sembra vicinissimo alla cessione, questo potrebbe significare che Santiago Gimenez del Feyenoord è più vicino.

Morata lascia il Milan: trattativa avanzata

Il Milan è in trattative avanzate con il Galatasaray per la cessione di Morata. Sembra esserci molto ottimismo sulla buona riuscita dell’affare: le parti sono in stretto contatto e fiduciose di poter arrivare ad una stretta di mano. Al momento non ci sono altri dettagli ma è probabile che si stia chiudendo a titolo definitivo.

🚨🔴🟡 EXCLUSIVE: Galatasaray are in advanced talks to sign Álvaro Morata from AC Milan! Talks underway to get the deal done soon, all parties ready to get it sealed in the next hours. 💣🇹🇷 pic.twitter.com/4bkgrk7G7V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2025

L’asse fra il Milan e la Turchia è molto caldo fin da inizio gennaio: prima l’offerta del Fenerbahce per Pavlovic, poi quella dello stesso Galatasaray per Emerson Royal, adesso Morata. La squadra turca è alla ricerca di un attaccante dopo l’infortunio di Icardi: si aggiungerebbe ad un reparto offensivo di clamoroso livello con Osimhen, Mertens, Ziyech e via dicendo. La cessione di Morata potrebbe essere strettamente legata all’arrivo di un altro centravanti, cioè di Santiago Gimenez.

Oggi era prevista una nuova offerta del Milan per convincere gli olandesi: se c’è una trattativa così avanzata e improvvisa per la cessione dello spagnolo, è probabile che a Casa Milan ci sia grande fiducia per la conclusione positiva della trattativa per il messicano. Attendiamo sviluppi nelle prossime ore ma a quanto pare, dopo la clamorosa delusione di Zagabria, il Milan è pronto ad intervenire. Morata è un giocatore di assoluto livello ma che al Milan in questi mesi non è riuscito ad imporsi, e di certo non soltanto per colpa sua.