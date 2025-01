Ferrari, ora è tutto svelato: colpo di scena Leclerc-Hamilton

La scuderia di Maranello ha mostrato una foto che tutti i tifosi ferraristi aspettavano: ecco di cosa si tratta.

Ci si aspetta un Mondiale di F1 2025 molto interessante, con più costruttori e più piloti in lotta per il titolo. Quanto avvenuto nella seconda parte della scorsa stagione fa pensare che non assisteremo a un dominio di qualcuno. La Ferrari conta di essere protagonista.

La nuova coppia rossa composta da Charles Leclerc e Lewis Hamilton spera di avere a disposizione una monoposto super competitiva per poter puntare al titolo. Il monegasco corre per la scuderia dal 2019 e sogna di riportare a Maranello quel mondiale che manca dal 2007, quando fu Kimi Raikkonen a trionfare.

Ferrari F1, Leclerc-Hamilton: la foto fa impazzire i tifosi

Bisognerà attendere il test in Bahrain (26-27-28 febbraio) per farsi una prima idea dei valori in griglia, anche se nel pre-campionato quasi ogni scuderia di F1 cerca sempre di non mostrare tutto il proprio potenziale. Un po’ di pre-tattica, soprattutto tra i top team, è qualcosa che si vede da tempo. Fondamentale soprattutto sfruttare il poco tempo a disposizione per prepararsi all’inizio del Mondiale, che avverrà in Australia a metà marzo.

Leclerc e Hamilton sperano di arrivare a Melbourne con un pacchetto tecnico che gli consenta di puntare alla vittoria. Hanno grande voglia di essere protagonisti in questo 2025 e di non fare da spettatori ai successi altrui. Sarà interessante anche assistere alla loro lotta interna, con Charles che non intende farsi superare dal nuovo arrivato, seppur si tratti di un sette volte campione del mondo di Formula 1.

In attesa della presentazione del team, fissata per il 19 febbraio (il 18 ci sarà l’evento collettivo a Londra con tutte le squadre della F1 che sveleranno le livree 2025), la Ferrari ha mostrato le foto di Leclerc e Hamilton con addosso la nuova tuta rossa. Le immagini hanno scatenato l’entusiasmo dei tifosi, che le hanno commentate e condivise sui social network.

Il rosso è leggermente più scuro rispetto al Mondiale 2024 e compaiono i loghi di nuovi partner, ad esempio Unicredit e IBM. Sul retro c’è il cognome dei piloti, oltre ai marchi Ferrari, HP e Puma. Sembra che la nuova tuta abbia ottenuto buoni riscontri e ora c’è la curiosità di vedere anche la livrea della nuova monoposto, però per quella bisognerà attendere ancora un po’.