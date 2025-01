Il nuovo obiettivo è un ex Inter: il Milan è pronto al colpo a sorpresa

Nuova idea per la trequarti: il Milan osserva un calciatore che è stato dell’Inter. Piace per il futuro: il punto della situazione

Il calciomercato di gennaio sta per concludersi. Ormai manca sempre meno alla chiusura della finestra invernale, che ha visto un Milan non certo protagonista come i tifosi speravano. Al momento i rossoneri hanno portato a termine solamente un’operazione, quella ha permesso al Diavolo di mettere le mani su Kyle Walker.

C’è ancora un po’ di tempo per capire se il Milan riuscirà a chiudere altri affari. La lente di ingrandimento è chiaramente puntata su Santiago Gimenez, che il club rossonero vorrebbe prendere per regalarsi finalmente un centravanti. Ma attenzione anche alle diverse uscite. Fino a questo momento l’unico giocatore che ha salutato i rossoneri è Fode Ballo-Toure che ha rescisso il proprio contratto con il Diavolo.

Restano con la valigia in mano parecchi calciatori, a partire chiaramente da Divock Origi, che non rientra nei piani del Milan. Ma sarebbero pronti a salutare la compagnia, difronte ad un’offerta ritenuta idonea, anche Noah Okafor, Samu Chukwueze e Luka Jovic.

Milan, occhi puntati sul giovane ex Inter

Per quanto riguarda il mercato in entrata è difficile aspettarsi altri colpi a gennaio, oltre a Santiago Gimenez. Ma in estate si proverà ad allungare la rosa con elementi di qualità e magari italiani. Il primo indiziato ad aggiungersi al gruppo rossonero è Samuele Ricci, che tanto piace al Milan. Andrà convinto il Torino, che vuole però sui 35 milioni di euro.

Ma la sensazione è che ci saranno più colpi azzurri. E’ una necessità per il Milan, visto che in estate lasceranno Davide Calabria, Alessandro Florenzi e la posizione di Filippo Terracciano non è certo salda. Ecco così che il Diavolo sta seguendo con attenzione diversi giovani.

Uno dei calciatori finiti sul taccuino della dirigenza del Milan è così Gaetano Oristanio. Il classe 2002 di Vallo della Lucania sta maturando esperienza con la maglia del Venezia. In stagione ha giocato, fin qui, ventidue partite, segnando due gol e realizzando tre assist. Le reti sono arrivate contro il Verona e il Como. Oristanio può essere un’opportunità, a basso costo, soprattutto se il Venezia dovesse retrocedere e potrebbe rientrare in una serie di affari tra il Milan e il suo entourage