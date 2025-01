@ML – Milan-Monza, accordo per Camarda: il punto della situazione

Francesco Camarda è pronto a lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato. Il Diavolo ha raggiunto un accordo con il Monza

E’ una giornata davvero infuocata, con il Milan che ha intavolato mille trattative. Quelle più calde sono chiaramente quelle legate agli attaccanti, con Alvaro Morata sempre più vicino a lasciare i rossoneri per volare ad Istanbul e indossare la maglia del Galatasaray. Allo stesso tempo Giorgio Furlani sta provando a chiudere per Santiago Gimenez. L’ultima offerta sembra essere davvero quella giusta per convincere il Feyenoord.

Il Milan, inoltre, sta lavorando su altre uscite. Proprio in questi minuti, il club rossonero ha di fatto raggiunto un accordo di massima con il Monza per il prestito secco di Francesco Camarda. Da capire se il calciatore resterà in Brianza fino al prossimo 30 giugno o anche per un’altra stagione. La fumata bianca è davvero vicina, con il classe 1998 che avrà la possibilità di giocare con maggiore continuità.

Come è chiaro dal calciomercato che sta conducendo, il Monza ha già iniziato a programmato la nuova stagione, che verosimilmente sarà in Serie B. Un campionato dove il calciatore si farebbe le ossa prima di far ritorno al Milan, certamente più maturo.

Calciomercato Milan, porte girevoli in via Aldo Rossi

Il calciomercato, lo ricordiamo, è aperto fino alla mezzanotte del 3 febbraio e siamo certi che Giorgio Furlani lavorerà fino all’ultimo secondo. Sono davvero parecchie le trattative in ballo. Oltre all’attaccante, il Milan farà un tentativo per Samuele Ricci, ma convincere il Torino a cederlo già a gennaio non è certo facile.

Poi, c’è da fare i conti con le diverse possibili uscite. Molti calciatori, d’altronde, hanno davvero un cartello sulle spalle con scritto vendesi: da Samu Chukwueze a Ruben Loftus-Cheek, passando per Fikayo Tomori e Davide Calabria. Di fronte all’offerta giusta, tutti possono partire. Può, chiaramente, farlo anche Noah Okafor, magari con la formula del prestito.

Chi, invece, rischia seriamente di rimanere in rossonero è Luka Jovic. Anche ieri è arrivato il rifiuto al Monza, con l’intenzione di rimanere in rossonero fino al termine della stagione. Il Milan, dunque, potrebbe fare i conti con una vera e propria rivoluzione, per riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, vitale i conti del Diavolo e per il futuro di tanti calciatori, oltre che di Sergio Conceicao.