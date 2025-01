Offerta folle per Leao: già trovato il nuovo club

Su Rafael Leao si riaccendono i rumours di mercato, arriva una offerta incredibile per il portoghese: il Milan è avvisato

Anche in questa stagione, anzi forse più del solito, il rendimento di Rafa Leao è caratterizzato da tanti, troppi alti e bassi. Una altalena quasi schizofrenica, che va di pari passo con quella di tutto il Milan, capace di prestazioni notevoli come di blackout improvvisi. E per questo, il Milan vorrebbe tenersi stretto il suo fuoriclasse, uno di quelli in grado di accendere la luce in maniera abbagliante quando è in giornata. Ma non è detto che ci riesca.

I ‘casi’ derivati dalle esclusioni che sono capitate con Fonseca e che stanno avvenendo anche con Conceicao, per il momento, sono stati ridimensionati, anche dal diretto interessato, che continua a vedersi con la maglia del Milan a lungo, almeno stando alle sue dichiarazioni. E’ vero anche, però, che se le cose dovessero continuare in questo modo, le riflessioni sarebbero d’obbligo. Un Leao che veda venir meno con decisione la sua centralità in squadra e che si trovi anche in un Milan magari fuori dalle competizioni che contano potrebbe rivedere le sue priorità. Specialmente se, come sembra, è in arrivo una offerta clamorosa, una di quelle che farebbe vacillare chiunque.

Leao, ritorno di fiamma dall’Al Hilal: le cifre dell’affare

Parliamo di un vero e proprio ritorno di fiamma per l’attaccante milanista. Torna a farsi sotto l’Al Hilal, che già alcuni mesi fa aveva preparato un assalto che non era andato a buon fine.

Il club saudita ha appena annunciato la rescissione del contratto con Neymar. Una avventura non esaltante, quella del brasiliano nella Saudi League, con il club che adesso va alla ricerca di un suo sostituto ideale dal punto di vista tecnico e mediatico. Ecco perché l’Al Hilal torna a farsi avanti con una proposta da far tremare i polsi. Più di 100 milioni di euro per il cartellino, con un ingaggio pronto per lui tra i 20 e i 25 milioni di euro a stagione, alzando la prima proposta già fatta pervenire all’asso lusitano alcuni mesi fa.

Il tentativo last minute nella sessione di gennaio verosimilmente non andrà a buon fine, troppo ristretti i tempi per una decisione di tale portata. Ma per l’estate, come detto, gli scenari potrebbero essere diversi e Leao potrebbe davvero cambiare le sue prospettive.