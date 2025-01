Operazione lampo e affare fatto: il Milan incassa più di 7 milioni

Affare in chiusura e il Milan incassa una buona cifra: nelle prossime ore sono previste le visite mediche e l’ufficialità

La stagione del Milan è stata finora pessima ma ieri sera si è probabilmente toccato il fondo. Bastava vincere contro una modesta Dinamo Zagabria per andare agli ottavi senza passare dai Play Off, invece la squadra di Sergio Conceicao è addirittura riuscita nell’impresa di perdere. Questo significa che non solo i rossoneri non andranno direttamente agli ottavi ma che saranno anche nella parte peggiore del tabellone, con la possibilità di trovare la Juventus allo spareggio e l’Inter o l’Arsenal agli eventuali ottavi. Inoltre, il mancato accesso agli ottavi direttamente fa perdere tanti soldi a RedBird.

Questa ennesima delusione convincerà la dirigenza a fare mercato in questi ultimi giorni? Lo staremo a vedere. Oggi è previsto un nuovo assalto a Santiago Gimenez: il messicano ieri ha segnato di nuovo in Champions, si è infortunato ma per fortuna niente di serio. Tra l’altro, il Feyenoord potrebbe essere l’avversario del Milan allo spareggio in alternativa alla Juventus. In attesa di sviluppi, arrivano invece notizie per quanto riguarda altri fronti. I rossoneri infatti sono pronti ad incassare una buona cifra indirettamente.

Il Milan passa all’incasso, soldi in arrivo

L’Atalanta è una società seria che sa cosa significa programmare e intervenire quando necessario. L’infortunio di Lookman ha creato un bel problema a Gasperini ma gli orobici hanno già preso il sostituto dal mercato. E il giocatore scelto è Daniel Maldini, autore di sei mesi da protagonista al Monza dopo la cessione a costo zero (!!!) del Milan la scorsa estate. Il figlio di Paolo si sta togliendo belle soddisfazioni ed è una delle prove lampanti degli errori di valutazione dell’attuale dirigenza rossonera.

I bergamaschi stanno chiudendo in queste ore la trattativa col Monza: la clausola rescissoria di 12 milioni è valida solo dal prossimo 1 luglio, questo significa che si è dovuti arrivare ad un accordo. Che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere intorno ai 15 milioni. Il Milan, come per Brescianini col Frosinone, ha mantenuto almeno il 50% della futura rivendita, questo significa che, se le cifre saranno confermate, arriveranno circa 7,5 milioni. Una buona somma ma che non è niente rispetto a quello che in futuro l’Atalanta potrebbe incassare da una sua futura cessione.

Non aver capito né valorizzato il talento di Daniel Maldini è un errore grossolano del Milan. Le sue qualità sarebbero tornate parecchio utili a Paulo Fonseca prima e, perché no, anche a Sergio Conceicao. Invece, si è preferito lasciarlo andare per dare spazio ad altri giocatori che non sono al suo livello. Imperdonabile.