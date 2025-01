Theo Hernandez, offerta shock dalla Serie A: i dettagli

Una squadra italiana ha fatto un tentativo per assicurarsi il numero 19 del Milan: ecco il retroscena.

La stagione di Theo Hernandez non è sicuramente positiva e sono tante le critiche che lo riguardano. Tanti tifosi milanisti sono stufi del suo rendimento altalenante, qualcosa che è iniziato già nel 2023 e che è proseguito finora.

Il terzino francese non riesce ad essere costante nel mostrare le sue grandi qualità fisiche e tecniche. Anzi, ha più continuità con le prestazioni negative con quelle positive. Un peccato, perché in passato ha dimostrato più volte quanto sappia essere decisivo quando è ben concentrato e determinato. La sensazione è che sul piano mentale qualcosa gli impedisca di esprimersi al meglio, forse anche le incertezze sul rinnovo lo condizionano.

Milan, proposta a sorpresa per Theo Hernandez

L’ex Real Madrid ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e la trattativa per il prolungamento non è mai decollata. Lui ha fatto sapere di voler rimanere e Zlatan Ibrahimovic si è mostrato fiducioso, però ad oggi non risulta esserci un accordo vicino tra le parti. Questa situazione alimenta rumors di mercato su una possibile cessione.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi il Como ha contattato il Milan e ha offerto oltre 40 milioni di euro per l’acquisto del cartellino di Hernandez. Il giocatore ha detto no al trasferimento nella squadra allenata da Cesc Fabregas, quindi i discorsi non sono proseguiti. La proposta dice molto delle ambizioni del club lariano, tornato in Serie A quest’anno dopo una lunga assenza e guidato da una ricchissima proprietà indonesiana.

In questi giorni si è parlato anche dell’interesse del Como per Davide Calabria, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2025. Tuttavia, sembra che il numero 2 rossonero voglia concludere la stagione con l’attuale maglia prima di cambiare colori. Sulle sue tracce pure il Bologna, che ha a sua volta effettuato un sondaggio.

Tornando a Theo, la destinazione Como non sembra interessargli al momento. Da capire che strada prenderà la trattativa per il suo rinnovo contrattuale nei prossimi mesi. Senza firma, sicuramente lascerà Milano durante la sessione estiva del calciomercato. Il Milan non può permettersi di perderlo a parametro zero nel 2026.