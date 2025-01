Tifosi del Milan in ansia per Reijnders, la notizia gela i rossoneri

Per Reijnders potrebbero arrivare offerte importanti in estate, ma il Milan vuole blindarlo il prima possibile: i dettagli

Gennaio sta per finire e con lui anche il calciomercato. Dopodiché, non ci sarà più modo di intervenire né di correggere errori. E il Milan di errori, alcuni anche piuttosto gravi, ne ha fatti la scorsa estate. Nonostante questo, la società ha scelto di non intervenire come avrebbe dovuto.

Finora è arrivato soltanto Kyle Walker, ed è il terzo terzino a destra in rosa con Calabria e con Emerson Royal. Nel frattempo non c’è un sostituto di Fofana, di Reijnders, di Leao, di Theo Hernandez e anche di un attaccante. L’unica trattativa in corso in questi giorni è quella per Gimenez, che sembra, come tante altre, destinata a concludersi con un nulla di fatto. Oltre ad acquisti e cessioni, in casa Milan è sempre caldo anche il tema rinnovi.

Il Milan blinda Reijnders, ma occhio alle offerte

Maignan è vicino alla firma, così come anche Christian Pulisic, che i rossoneri vogliono blindare. Stesso discorso anche per Tijjani Reijnders, che sta giocando la sua miglior stagione in carriera per rendimento e numeri. E questo non fa altro che attirare la già altissima attenzione su di lui da parte dei club europei.

Squadre come Manchester City e Real Madrid hanno mostrato interesse per Reijnders da tempi non sospetti. Ma niente di concreto finora, solo sondaggi. Il Milan non ha alcuna intenzione di venderlo e infatti è in trattativa avanzata con lui e con il suo entourage per il rinnovo di contratto. L’olandese, nel giro di qualche mese, dovrebbe firmare un nuovo accordo fino al 2030, così da legarsi praticamente a vita ai colori rossoneri e alla città che lo ha accolto con grande affetto e nella quale è nato il suo primogenito.

Reijnders a Milano sta benissimo e non ha nessuna intenzione di cambiare aria, l’unica cosa che può fargli cambiare idea è, ovviamente, e questo vale per tutti, è il tipo di offerta. Se Manchester City e Real Madrid dovessero presentare proposte superiori ai 60 milioni per il Milan e stipendio più alti al giocatore, è chiaro che una riflessione in più si farà, così come si farà per qualsiasi altro giocatore: è questa la politica della società e il caso Tonali lo insegna. Di base però la volontà è quella di trattenere Reijnders e il rinnovo di contratto, con uno stipendio che arriverà fino ai 4,5 milioni.