Addio Theo Hernandez e sostituto scelto: il Milan ha già deciso

Sirene da Monaco per il transalpino. Il Milan non si fa trovare impreparato e si cautela con un colpo di prospettiva dalla Germania

In tutta la Baviera ne sono convinti: dalla prossima estate Theo Hernandez vestirà la maglia del Bayern. Una voce che si protrae da tempo e che a cadenza regolare torna in auge, inequivocabile segno che i contatti tra le parti sono costanti e che c’è fiducia sulla buona chiusura dell’operazione.

La dirigenza del Bayern Monaco è stata brava ad insinuarsi nei rallentamenti della trattativa di rinnovo del francese con il Diavolo: uno stallo venutosi a creare a seguito di ciò che a settembre venne battezzato come ‘caso cooling break’, dopo quanto accaduto durante Lazio-Milan.

La situazione si è andata poi stemperando con il passare dei mesi ed oggi non vi è dubbio che ci sia maggiore serenità, anche per l’allontanamento di Fonseca dalla panchina milanista. Tuttavia a Monaco hanno messo in conto la partenza a parametro zero di Alphonso Davies al termine della stagione corrente e l’obiettivo per la fascia sinistra è Theo.

Tutto su Kabar non appena partirà Theo Hernandez

D’altro canto il Milan non si farà cogliere impreparato. E se è vero che Theo Hernandez se ne andrà in Germania, lo è altresì il fatto che proprio dalla Germania arriverà il suo sostituto. Il prescelto è niente meno che Almugera Kabar del Borussia Dortmund, un giovane prospetto che a giugno compirà diciannove anni.

Al momento ha collezionato una manciata di presenze in Bundesliga, ma il fisico imponente (supera il metro e ottantacinque), la grande velocità in progressione e il mancino educato ne garantiscono già ora un futuro ad altissimi livelli. Ragione per cui il Milan intende accaparrarselo prima che il prezzo del cartellino lieviti.

Un primo summit in terra teutonica si è già tenuto nelle scorse settimane, con Geoffrey Moncada che ha incontrato sia i dirigenti del club giallonero sia l’agenzia di procura che segue Kabar. Filtra ottimismo sulla possibile apertura alla cessione da parte dei tedeschi.

Se così non dovesse essere, il Milan ha comunque nel mirino un altro giocatore del Borussia Dortmund, ossia Giovanni Reyna, sia un altro tedesco Kevin Schade che tuttavia gioca nel Brentford, in Inghilterra. È proprio il caso di dirlo: nella fattispecie, tutte le strade portano in Germania.