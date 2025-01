Sorteggio Champions League in diretta live, ecco l’avversario del Milan ai Play Off per accedere agli ottavi di finale

La sconfitta contro la Dinamo Zagabria è stata una grossa mazzata per il Milan sotto tutti i punti di vista. Il mancato accesso agli ottavi di finale direttamente costringe la squadra di Sergio Conceicao a giocare altre due partite a febbraio in quello che sarà un calendario ancor più ingolfato. Inoltre, è una sconfitta che porta i rossoneri nella parte peggiore del tabellone, con la possibilità di trovare l’Inter o l’Arsenal agli ottavi. Prima di arrivarci, però, bisogna vincere lo spareggio, che si giocherà, come detto, durante il prossimo mese. Ma chi sarà l’avversario? Il sorteggio è appena finito.

Viaggio in Olanda per il Milan

I rossoneri affronteranno il Feyenoord in questo Play-off di Champions League. Niente derby italiano con la Juventus, che invece si ritroverà di fronte il PSV Eindhoven. L’altra notizia è che entrambe, in caso di passaggio del turno, potrebbero trovare l’Inter agli ottavi di finale. Insomma, viaggio in Olanda per i rossoneri che, per un disegno del destino, andranno a giocare contro la squadra con la quale si sta trattando in questore ore per Santiago Gimenez, il centravanti scelto per il presente e per il futuro.