Bologna-Milan: finalmente è ufficiale la data del recupero

È stato annunciato il giorno nel quale verrà recuperata la partita di campionato non giocata il 26 ottobre.

Oggi è stata la giornata nella quale il Milan ha saputo che dovrà affrontare il Feyenoord nei playoff per accedere agli Ottavi di finale di Champions League. Andata il 12 febbraio a Rotterdam e ritorno il 18 febbraio a San Siro.

Ma finalmente è stato anche il giorno in cui la Lega Serie A ha potuto indicare una data per recuperare Bologna-Milan, partita della nona giornata che il 26 ottobre era stata rinviata a causa dell’alluvione che aveva colpito la città emiliana. Nonostante il club rossonero spingesse per giocare a porte chiuse (lo stadio Renato Dall’Ara era perfettamente agibile), il sindaco Matteo Lepore si è opposto e ha reso impossibile giocare.

Serie A, Bologna-Milan: quando si gioca

Poco fa è stato comunicato che il match verrà recuperato mercoledì 26 febbraio alle ore 18:30. In caso di mancata qualificazione del Milan agli Ottavi di Champions League, la gara contro il Bologna sarà programmata per giovedì 27 febbraio alle ore 20:45.

La Lega Serie A ha comunicato anche le date di anticipi e posticipi, con annessa programmazione tv, di 24ª, 25ª e 26ª giornata del campionato. Per quanto riguarda la squadra rossonera, le partite in questione sono le seguenti:

Empoli-Milan , sabato 8 febbraio alle ore 18:00 (DAZN)

, sabato 8 febbraio alle ore 18:00 (DAZN) Milan-Hellas Verona , sabato 15 febbraio alle ore 20:45 (DAZN/SKY)

, sabato 15 febbraio alle ore 20:45 (DAZN/SKY) Torino-Milan, sabato 22 febbraio alle ore 18:00 (DAZN)

Nel prossimo turno di Serie A il Diavolo affronterà l’Inter. Domenica 2 febbraio ore 18 (diretta DAZN e SKY) l’atteso derby a San Siro, con la squadra di Simone Inzaghi che certamente si presenta in condizione migliore all’appuntamento. Invece, i rossoneri sono reduci dalla deludente sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria e stanno vivendo una situazione interna complicata, con qualche tensione e anche la possibilità che alcuni giocatori vadano via nei prossimi giorni. Non la situazione ideale per affrontare una partita così delicata.

Serie A, la classifica attuale