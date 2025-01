Flop al Milan, clamorosa la nuova squadra: ufficiale la firma

Un ex rossonero ha deciso di intraprendere una nuova esperienza professionale: il suo trasferimento è stato già annunciato.

Nella storia del calcio tanti giovani talenti sembravano così promettenti da essere ritenuti delle future superstar, salvo poi non avere la crescita immaginata. C’è chi è comunque diventato un buon giocatore e chi invece ha avuto un percorso di carriera decisamente deludente.

Nella lista possiamo di certo inserire Hachim Mastour, calciatore con un noto passato nel Milan. Ci arrivò a 14 anni, dopo aver mostrato qualità tecniche impressionanti alla Reggiana. Adriano Galliani vinse la concorrenza dell’Inter e se lo assicurò per ben 500 mila euro. Il fantasista italo-marocchino sembrava avere tutto per avere successo, però purtroppo le cose non sono andate bene.

Hachim Mastour, dal Milan a un’avventura totalmente nuova: c’è l’annuncio

Le tante pressioni e alcune scelte sbagliate hanno fatto sì che la sua carriera non decollasse. Probabilmente è mancato qualcosa anche a lui per andare oltre quelle prodezze tecniche che spopolavano sul web ai tempi. Un mix di fattori hanno inciso e non lo hanno portato a diventare il calciatore che sperava.

Il Milan lo aveva prestato al Malaga nel 2015 e poi al PEC Zwolle nel 2016, ma le sue due esperienze non sono andate bene. Dopo la fine del contratto con i rossoneri ha avuto delle esperienza con PAS Lamia, Reggina, Carpi, Renaissance Zemamra e Union Touarga. Le ultime sono due squadre marocchine in cui ha trascorso le scorse due stagioni, poi dall’estate 2024 è diventato svincolato e ieri ha annunciato la sua nuova avventura.

Infatti, Mastour giocherà nella Kings League Italy con la FC Zeta, allenata da Cristian Brocchi, allenatore che incrociò anche al Milan. Ha firmato come wild card della squadra che ha come presidente Antonio Pellegrino, youtuber noto come ZW Jackson e come vice-presidente l’ex attaccante Luca Toni. Il campionato parte il 3 febbraio.

Mastour non immaginava che a 26 anni sarebbe finito nella Kings League, lega di calcio a sette creato in Spagna e che poi si è espansa anche in Italia, America Centro-Meridionale e Brasile. Sicuramente con le sue grandi doti tecniche potrà ben figurare, però il suo obiettivo dovrebbe essere quello di trovare una buona sistemazione per tornare a giocare nel calcio tradizionale a undici.