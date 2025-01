Game over al Milan: scambio last minute col Napoli

Ormai per lui non c’è più posto al Milan: i rossoneri provano a mettere a segno uno scambio last minute con il Napoli di Conte.

Il Milan ha buttato alle ortiche la possibilità di qualificarsi tra le prime otto della League Phase di Champions League ed evitare così il playoff. I rossoneri sono usciti sconfitti dal terreno della Dinamo Zagabria: gli uomini di Fabio Cannavaro si sono imposti 2-1 e hanno così costretto il Milan a giocarsi il passaggio agli ottavi tramite lo spareggio (che sarà contro Feyenoord o Juventus).

Nonostante l’arrivo in panchina di Sergio Conceicao, che pure ha portato al trionfo in Supercoppa, il Diavolo continua ad avere un rendimento altalenante. La società di via Aldo Rossi vuole provare a porre rimedio in questi ultimi giorni di mercato: l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa regalando al tecnico portoghese almeno uno degli innesti richiesti.

L’occasione giusta potrebbe arrivare tramite uno scambio con un’altra big di Serie A. Nel Milan, infatti, c’è un giocatore che sembra ormai ai margini del progetto e che pare destinato a lasciare i rossoneri in estate. Stiamo parlando di Davide Calabria, passato in pochi mesi da capitano della squadra ad alternativa. Conceicao lo ha schierato titolare contro Girona e Parma ma l’impressione è che ormai la lunga storia del terzino italiano in rossonero sia giunta al capolinea.

Lascia subito il Milan: scambio clamoroso con l’altra big

Un addio che potrebbe consumarsi già a gennaio. Stando alle ultime voci, infatti, pare che Ibrahimovic e Moncada siano in contatto con la dirigenza del Napoli per provare a capire la fattibilità di uno scambio che coinvolgerebbe proprio il terzino rossonero. Il Milan, infatti, ha da tempo messo gli occhi su Pasquale Mazzocchi, che finora ha trovato davvero pochissimo spazio nelle gerarchie di Antonio Conte.

In questo campionato Mazzocchi ha collezionato 4 presenze da titolare e 9 da subentrato: l’ex Salernitana e Venezia vorrebbe giocare di più e per questo ha cominciato a guardarsi intorno. Il corteggiamento di un grande club come il Milan lo stuzzica molto: il 29enne sarebbe favorevole al trasferimento e per questo il Milan è al lavoro per capire se l’operazione può davvero andare in porto già in questa finestra invernale di mercato.

Tuttavia, almeno stando ai rumors, sembra che Conte non voglia comunque privarsi di Mazzocchi a stagione in corso. In più il calciomercato invernale chiude il 3 febbraio e sono quindi rimasti solo pochi giorni per poter completare questo scambio: al massimo se ne riparlerà in estate.