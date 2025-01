Il Milan ne vuole cacciare due: cessione a tutti i costi

La società rossonera spera di vendere due calciatori che sono fuori dal progetto di Conceicao: ma il tempo stringe.

La sessione invernale del calciomercato è nella sua parte conclusiva, mancano pochi giorni per poter fare delle operazioni. C’è grande curiosità di vedere cosa farà il Milan, alle prese con un momento complicato e con la necessità di rinforzarsi.

Dopo l’ingaggio di Kyle Walker, serve intervenire anche a centrocampo e in attacco. Entrambi i reparti hanno bisogno di un innesto di qualità in grado di alzare il livello e dare una scossa. Per la mediana è rispuntato il nome di Samuele Ricci del Torino, mentre per il reparto offensivo si punta sempre su Santiago Gimenez del Feyenoord. Due profili perfetti per le esigenze di Sergio Conceicao.

Calciomercato Milan, due giocatori in uscita

Per comprare è importante anche cedere, sia per una questione di liste che per mantenere certi equilibri di bilancio. Ci sono calciatori ritenuti non centrali nel progetto e che il Milan spera di riuscire a vendere nei prossimi giorni.

Noah Okafor e Luka Jovic sono nella lista. Lo svizzero era stato già ceduto al Lipsia, che lo ha rimandato in Italia dopo le visite mediche a causa di presunti problemi fisici. Era da poco rientrato da un infortunio, ma al Milan aveva ripreso a lavorare regolarmente in gruppo e dunque non c’era motivo di pensare che ci fossero ostacoli di natura fisica. In Germania qualcosa non li ha convinti e hanno fatto saltare l’operazione concordata sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Anche se non si è trasferito al Lipsia, Okafor rimane comunque sul mercato. È stato offerto al Tottenham e anche ad altre squadre. Il Milan spera di trovare una soluzione soddisfacente. Conceicao è favorevole alla sua partenza, ovviamente. Lo ha mandato in campo contro la Dinamo Zagabria in Champions League, ma più per mancanza di alternative e disperazione che per convinzione.

E non si oppone neppure all’addio di Jovic, che per mesi è stato condizionato da problemi di pubalgia e non ha dato alcun contributo. Dopo il rientro ha giocato qualche piccolo spezzone, però il club rossonero spera di sistemarlo da qualche parte. Non a Monza, destinazione che non ha accettato e dove andrà invece Francesco Camarda in prestito secco.